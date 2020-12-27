自由廣場》捐血974次 教官的呼籲

◎ 陳宏煇

十一月初，南部七縣市才罕見地發生缺血情形，沒想到這次輪到北部大缺血。缺血年年有，但都是發生在寒暑假，今年或許是疫情的關係，捐血減少、用血增加，導致在非寒暑假的時間也發生缺血。

寒暑假之所以是缺血高峰，主因學生放假、打工，捐血人次和袋數大幅減少；而出遊人數大增，則增加交通事故的機率、再加上開刀需用血，兩相加總之後，寒暑假因而成為缺血最多的三個月份，只是誰也想不到非寒暑假的時間竟然也會缺血。

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事實上，血液基金會近年來積極針對缺血問題加強預防措施，包括開發首次捐血的學生族群，將捐血車駛進高中校園，讓高二、年滿十七歲的學生捐出第一次熱血，期許他們未來在大學或進入社會後能持續捐血。其次則是改善捐血中心環境，讓實施分離術血小板的捐血人能夠在完善的場域中捐血，期能養成固定捐血習慣，讓血庫不會經常性地缺血。

筆者捐血長達三十年，從全血到分離術血小板，捐血近千次，並在學校推廣捐血，盼學生也能和我一樣養成捐血習慣。但很多學生捐完血後常會告訴我，捐血送的贈品不夠吸引他們，不是帽子、筆記本，就是環保袋。筆者期盼捐血中心能夠開發更吸引民眾捐血的贈品，像是餐券、泡湯券，或民生必需品等，讓民眾會想要去捐血，這樣血庫便不虞匱乏了！

最後，提醒能夠捐血、可以捐血的人，趕快去捐血吧！

（作者捐血九七四次，現任大學教官）

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