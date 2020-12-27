自由廣場》沒讓習近平穿龍袍？亞洲週刊還不快跑！

◎ 秦靖

亞洲週刊最新一期的雜誌封面，以「蔡英文身穿龍袍」的形象，命名為「台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象」，更以中天新聞台不予換照為例，認為台灣言論自由的空間被縮小。

獨裁，誰比得過中國共產黨！評論台灣民選總統獨裁時，有用相同標準的透鏡檢視中國總書記習近平嗎？二○一八年三月，中國全國人民代表大會約三千名代表幾乎一致投票同意「結束」國家主席兩屆任期的限制時，權力集中在一個至高無上、不容置疑並終身在位的領導人身上，怎不見亞洲週刊批判中國習近平「獨裁」呢？

請繼續往下閱讀...

亞洲週刊名為「亞洲」，公司總部位於香港，現任總編輯邱立本是廣東人，生於香港，多次被中國網民選為中國一百位公共知識份子之一，「亞洲」之名的背後就是中國大外宣。可笑的是，這樣的媒體還怒斥別人將其抹紅，卻完全看不見自己失去媒體報導的公正性。

亞洲週刊曾盛讚二○一九年的風雲人物是香港警察，以大篇幅文字稱讚香港警察是香港的「定海神針」、「守護天使」、「最被仰賴、最被敬重的群體」。新聞媒體無視香港警察的暴行，無視香港人民反送中追求言論自由的渴望，香港警察每一棍、每一槍打在人民身上的作為，何來守護，又怎是天使作為？

台灣特定媒體引用亞洲週刊的文章批評台灣總統，正是典型「出口轉內銷」的手段。將立場、觀點一致的中國大外宣洗白為外媒，虛構台灣彷彿是一個獨裁極權的國家，何不直接改名為「宇宙週刊」，這樣的控訴也許更有權威性、公信力！

（作者為教育工作者，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法