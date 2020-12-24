社論》川普留給拜登的是地雷或籌碼？

川普對中國頻頻出招，大選過後仍無收手跡象。近日，連同俄羅斯企業，「中芯國際」約六十家中企被列入「實體清單」（出口管制「黑名單」）；接著，龐皮歐聲明，對所有涉及侵犯人權的中共官員實施簽證制裁，他們未來都將禁止入境美國，且其家人也可能面臨相同的限制。川普的反擊力道有增無減，一個月後會成為拜登的地雷或籌碼，大家都在拭目以待。

昨天，先被控欺詐，後被追加勾結外國勢力危害國家安全，黎智英遭拒絕保釋多次後，終獲高等法院准以一千萬港幣交保，但保釋期間規定甚多，包括不得使用社交媒體、接受採訪、發表文章，也不可以任何形式接觸外國官員。捉放黎智英所代表的大逮捕，意在恫嚇港人，並試探拜登的反應，而拜登本人至今保持沉默。對習近平來說，川普雖然還在出招，卻即將成為過去式，拜登則是未來式，趁華府政權交接之際，搶先設定美中遊戲規則，才是習近平的超前部署。

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今年全球疫情吃緊，習近平趁機制訂香港國安法，而且立刻在香港生效實施，送中、DQ、大逮捕、逃亡成為新常態。這段期間，民主國家的批評、反制接二連三，但是除了林鄭月娥等官員只能領現金、用現金、存現金，習近平穩坐釣魚台毫髮無傷。這樣的劇本，只會讓習近平想起毛澤東的名言：一切反動派都是紙老虎。民主國家高談普世價值，但是對經貿實利更在意，北京對香港為所欲為，西方頂多就是隔靴搔癢，這不是紙老虎什麼是紙老虎？最令習近平有恃無恐的，無非是民主國家要定期改選，川普再厲害也不能取消任期制。如此四年吹一陣的西風，東風有什麼好怕？

聲援香港，理所當然。然而，行動選項，有其限制。因為，現在的香港，就像西藏、新疆、內蒙古以及其他內地，屬於中國的嘴邊肉，而關心香港的國家，幾乎也都支持一中原則。此所以，北京總以內政反駁外界質疑。而民主、自由、人權等普世價值，有多大程度能夠穿透內政的銅牆鐵壁，只要看看聯合國的江河日下便不難理解。更何況，全球化經貿掛帥，連老牌民主國家都將普世價值視為次要標準。香港，在改革開放聲中主權移交中國，如今卻在中國改革開放退潮下擱淺，西方世界進退失據的尷尬顯而易見。

香港已經掉入無底洞，沒有最深，只有更深。外界對香港的關心、聲援，沒有任何理由鬆懈、放棄，但也要清醒地認識到，只要中共一黨專政、數位極權統治不變，未來香港最好的狀態就是內地化，更糟的狀態則是西藏化、新疆化、內蒙古化。根源不除，香港無解。美國是西方領頭羊，川普、拜登的中國政策，目前看來分歧多過交集，前者看來是要讓中國硬著陸，而後者可能傾向讓中國軟著陸，其對香港的近程與遠景會產生什麼變化，目前不易判斷。

送中、DQ、大逮捕、逃亡，習近平的香港劇本，意圖何在，不難分析：一、震懾港人，加速香港內地化、姓黨，讓港人治港變成港共治港，徹底粉碎「時代革命」；二、人質外交，這方面被捕港人自是一部分，龐皮歐點名釋放者，包括維權律師許志永、成都「秋雨聖約教會」的主任牧師王怡、民運人士黃琦、維吾爾學者伊力哈木．土赫提、民主倡議者黎智英，和藏語教育行動者扎西文色，皆屬人質的囊中物。更別說，還有澳洲籍華裔作家楊恆均、「彭博」駐北京分社記者范若伊。這是習近平的無本生意，能抓的盡量抓，儲備將來跟拜登政府談判的籌碼；三、如果雙方有默契，屆時為數眾多的被捕者輕判、保釋、保外就醫或驅逐出境，大可提供拜登政府下台階，說服美國公眾不必像川普那樣強硬對中，與習近平合作反而較能保障中國異議人士，同理可證與中國合作也對全球議題的處理更有正面幫助。

川普四年，相當程度壓制了中國追求科技、經濟、軍事超強的野心；但習近平的鬥爭技巧也升級了，武漢肺炎的內幕還有待未來解碼。而美國大選的疑雲如果是真，則習近平（甚至還要加上普廷的複合式想像）介入美國的程度絕不可小覷。現在，習近平正在挖陷阱，就看拜登政府會不會往裡面跳。如果盡是想把川普的強硬政策「撥亂反正」，可謂正中習近平下懷，而且也不難預期，不久之後他的強國夢又將重振旗鼓。所以，在未來一個月，川普的反擊能不能到達一個頂點，加上美國國會與國際社會的防中氣氛，讓習近平的強國夢回不去，這對拜登政府的起手式，應該不無影響。

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