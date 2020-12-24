自由廣場》（金恒煒專欄）回應清大與黃煌雄先生

十二月十七日本專欄〈「國家人權會」與「台北政經學院」都是怪胎〉，劍尖所指在監院，政經學院（TSE）陪襯而已，目的在替清大學生助一點威、搧一點風。不料隔日清大火速「回應」，尤其抗議被指為「怪胎」。有趣的是，當天下午「台教會」召開記者會，呼籲教育部在「疑慮未消前暫停『政經學院』招生計畫」，與會的尤榮輝痛批是「高教頂樓加蓋的違章建築」。TSE不是「怪胎」是什麼？

清大說：「金先生文中錯誤甚多」云云，完全是無的放矢；金文開篇即表示所質疑的出於學生，資料來自十一日的《鏡周刊》。從十一日到專欄執筆的十六日，沒見到清大澄清，當然表示引用無誤。問題是，清大學生王致凱在八日即發動連署，清大要拖到本專欄發表之後一天才與學生座談，且全無具體承諾。這不是欺負學生是什麼？

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清大學生最反對的是用錢買清大，尤其「寶佳集團」涉嫌行賄官員的炒股弊案，校譽受損，學生遭殃；當然反對有理。清大辯解說：「捐款人只負責捐款，不會參與學院運作。」果真？捐款人林陳海的長子「寶佳」副董即出任董事，相對的清大卻只分到一席董事充數，誰主沉浮？不問可知。再說，清大自有校務會議，為什麼TSE獨設董事會？這不是「院外院」是什麼？TSE先向台大提出申請，據《聯合新聞網》報導，台大要求先從「院中院」做起而TSE拒絕，且經費、人事要獨立於台大之外，學校不能接受，其他扞格更多，終而作罷。可見「院外院」是TSE基要條件；學生反對有理。更值得一問的是，清大明明在新竹，為什麼偏冠「台北」？或辯解說「院址」在台北月涵堂？那更顯示「院外院」了。何況台灣正進行正名，要把「台北辦事處」改為「台灣辦事處」；TSE為何非要稱「台北」？心態可疑。

TSE董事長黃煌雄又借媒體表達TSE是學步費邊社的「倫敦政經學院」（LSE），說嘴的第一件事就是「錢」。他說「LSE草創之初捐款僅七萬鎊」。事實上第一筆捐款來自製罐商的老社員Henry Hutchinson，身體衰敗自殺前成立信託基金，拿出十萬鎊捐費邊社。且費邊社的建校捐款，不只是來自一位生意人，自與TSE以錢買校大異。

其次，黃煌雄說：「LSE……為二十世紀以來政經思想的發展主軸」，可以見仁見智。出問題的是下面他列舉的一堆LSE核心人物，把海耶克與拉斯基、費邊社會主義同列。黃煌雄大概不知道海耶克與費邊、拉斯基形同對頭，五○年代殷海光與胡適聯手用海耶克《到奴役之路》打倒費邊社會主義與拉斯基！高懸LSE旗幟，至少理論不可錯亂。

TSE是已爆彈，教育部當然要負主要責任，現在找學生摸頭，完全官僚。重點是，不能讓金錢包裝的怪胎、違章建築成為學術殿堂的癌症病房。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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