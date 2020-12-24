自由廣場》「農會界的張忠謀」績效零分？

◎ 張勝智

去年底總統、立委選舉期間，號稱「農業首都」的雲林縣爆發所謂的「花生之亂」，一年時間過去了，現在又是農民採收花生的季節，今年花生大豐收，產地價格又是大崩跌，花生在市場每公斤價格與去年農委會收購價格至少有十元的差距，這個每公斤十元以上的價格差距足以讓農民的辛苦成為泡影。

就在這個關鍵時刻，號稱「農業首都」雲林縣的中心位置虎尾鎮，卻爆發鎮農會理事長丁榮義將今年又收購超過一萬五千包花生的農會總幹事黃鈺惠年度績效考核打零分的駭人聽聞事件。儘管丁理事長列出黃總幹事洋洋灑灑七大「劣績」，街頭巷尾仍然盛傳這根本就是去年總統、立委選舉期間「花生之亂」的連續劇情。因為，黃總幹事所帶領的虎尾鎮農會在去年底「花生之亂」時配合農委會收購花生的動作，得罪了其他農會（包括縣農會）的特定人士，而這些特定人士所支持的立委候選人在那次選舉落敗又與「花生之亂」脫不了關係。

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黃鈺惠擔任總幹事三年多來，不但將虎尾鎮農會的供銷部帶到轉虧為盈，還讓信用部的逾放比降至史上最低的○．○八％，存款餘額更是超過一百億元，還調高員工薪點，改善加工廠房及設備獲得國際認證，推廣產銷履歷獲得履歷達人，也讓虎尾鎮農會接連蟬聯農金獎的「營運卓越獎優等獎」，這個績效卓越的虎尾鎮農會絕對稱得上是「農會界的台積電」，沒想到它的CEO年度績效考核竟然被打成零分！

現在回想起來，去年底那場「花生之亂」還真的有幾分像是「農會之亂」，如果那場「花生之亂」與「農會之亂」真有密切關聯，那麼雲林縣的多數農會還真的是「只會欺負農民的農會」啊！

（作者為前任雲林縣北港鎮長）

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