自由廣場》遷移擎天崗牛群？ 兩種看法

◎ 陳燕齡

據報導，陽明山國家公園擎天崗大草原上的野生水牛群，近來陸續有多隻無故死亡，曾與牠們有過一面之緣的我，心中無限惆悵。想當年從金包里魚路古道的陡坡上氣喘吁吁的仰望擎天崗大門，卻冷不防被路旁草叢裡闖出的一隻小牛差點撞個正著，當時四目相投的情境，又因報導而彷彿如昨。

擎天崗水牛的淵源有不少報導，上網查就有詳細檔案及報告。如今因遊客增加之需要，而縮減牠們的活動空間，更直接限縮牠們維生的食材以致如報導所言是因營養不良而死亡，幾十年來自由自在的生活，淪落到要動物保護社團送草糧救命，我們於心何忍。

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為解決擎天崗上牛群的生存問題，不應該是送個草團解饞而暫時交代過去，主管機關應考慮遷移所有牛隻到墾丁國家公園的社頂去頤養天年：在那廣闊的草原上，牛隻們不會嫌棄豐茂的牧草而思念濕冷的擎天崗，牛隻們再也不會被鐵絲網圈圍在窄小的山丘下動輒得咎，每天吃的是沒什麼營養的火山草五節芒。

如果真能讓擎天崗大草原上的野生水牛群「南向」，雖然下次再走訪魚路古道時不用擔心碰到野牛，但只要知道牠們已快樂生活在社頂草原，大家應該也會開懷一笑吧！

（作者為文化業退休，台北市民）

◎ 洪長源

擎天崗牛隻暴斃，令人感傷。

好幾次走草嶺古道到桃源谷，美麗風景之外，牛也是遊客最期待的。陽明山也一樣，擎天崗若沒了牛，總會讓人感到美中不足。其實陽明山公園管理處擔心牛會撞傷遊客，數年前就曾計畫將牛群移往他處。現在，這種聲音大概又會出現了。

牛糞是一些昆蟲如獨角仙最愛的食物與繁殖處，沒了牛，草原會改變，生態也會改變。

筆者二○一七年曾從風櫃嘴登山口進入，走到冷水坑遊客中心，途中看見許多牛糞，一群青年學生經過，避之唯恐不及。和學生們聊起，我說牛糞是以前農家的寶，可以粉刷牆壁，可以當燃料、當堆肥。以前老人家鼓勵孩子用功讀書，都會說：「不讀書將來只能去撿牛糞。」

雖然因為社會進步，現在我們不必撿牛糞過日子，但牛糞給我們的啟示大，台灣農村因有牛而得以繁榮富裕。再說牛是相當溫馴的動物，不騷擾牠、激怒牠，牠是不會傷人的。

農業機械化後，農村幾乎已無人養牛，在陽明山上能看見牛糞還很感恩呢！但願這種感恩能永久持續下去，讓牛與牛糞的歷史與教育意義，成為陽明山最美麗的風景。

（作者為文史工作者，彰化縣民）

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