自由廣場》接連落石 邊坡安全怎麼看?

◎ 拱祥生

短短不到一個星期，新北市瑞芳接連發生兩起邊坡落石砸進民宅，造成民眾發生輕重傷事件，加上中橫、宜蘭道路邊坡也發生落石，部分致災。位於山坡地的民宅邊坡安全性如何？政府或土地所有權人、水保義務人該如何因應？

瑞芳第一起落石發生在鼻頭漁港附近的鼻頭路，是典型沉積岩之砂岩高角度節理配合高陡邊坡地形所發生的落石樣態；第二起落石發生在海濱路三巷，區域地質屬於火山岩，地形上位於基隆山北側下邊坡，較前述砂岩樣態平緩許多，也因此廿多年前，東部部落居民遷居至海濱路三巷，形成「快樂山」部落。

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從落石種類分析，瑞芳兩起落石涵蓋沉積岩與火成岩兩大類，而中橫與東部公路落石很大比例屬於變質岩，等於是三大類岩石邊坡都可能發生落石，只要住宅後方有岩石露出，便應觀察周遭道路或區域是否有落石現象，不能只關注高陡砂岩邊坡。從快樂山部落沿路觀察，便可發現大小落石停在邊坡上，這次受災戶旁，即發現體積不小的落石矗立邊坡，這些跡象都顯示快樂山部落仍有落石災害潛能，不能因過去未致災而大意。

落石區域還有一個特徵是具復發性，若周遭區域已佈滿防落石工程設施，該區域就是落石潛能區。從萬瑞快速道路沿台二線便可看到極大比例的公路邊坡防落石網，通往快樂山部落海濱路三巷前公路邊坡也有防落石保護網。

相對於公務邊坡有權管單位進行落石防護，民宅邊坡土地所有權人、水保義務人則對於落石邊坡保護措施相對不足，老天爺在同一區域不可能選擇公路發生落石而不選擇民宅，顯然民宅周遭邊坡防落石設施應該全面補強，才能降低災害發生。地質敏感區應可考慮增列落石成為第五類敏感區，讓開發案更加重視落石邊坡評估、配套及補強。

站在受災戶後院往下看，是帝王級美景與大海，但美麗的後山坡，卻有不定時落石威脅，期盼快樂山部落族人相守、照顧社福環境下，能積極重視環境潛在落石威脅，政府或可協助委託專業產、官、學，以讓安全與美麗兼顧。

（作者是土木技師、大地技師）

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