自由廣場》勞動部的怠惰

◎ 官文傑

疫情日益嚴峻，入境檢疫後，確診外勞持續增加，使得醫管公司於機場接送外勞至中途休息站環境惡劣問題再度浮上檯面；負責外勞引進管理的勞動部勞動力發展署，每年跟雇主收取近二百億元的就業安定費，竟然不思設法改善，副署長蔡孟樑更宣布雇主及仲介公司如未慎選醫管公司接送外勞，將裁罰六至卅萬元，對勞動部官員這種推諉卸責的作為，我們除嚴正抗議外，希望勞動部檢查過後，宣布哪些醫管公司值得信賴？並提出改善方案！

早在四年多前，泰國勞工部駐台辦事處就接獲泰勞檢舉，並向台北、新北及桃園就服公會提議反映，並附上檢舉照片，其內容除環境髒亂外，空間狹小，男女混居，蚊蠅叢生，跳蚤、蝨子橫行，外勞休息空間嚴重不足，也沒有足夠的浴廁供外勞使用，更遑論睡覺吃飯之處。

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在泰國辦事處反映後不久，由蔡副署長主持的會議上，當著四個勞工輸入國代表的面，就服公會曾提議，為解決外勞入境後無處休息困境，中途休息站的設立有其必要性，請勞動部協調機場附近地方政府提供房地，再由公會出資設立休息站，讓外勞抵台後的第一個夜晚，能享有乾淨舒適及免費食宿的休息處所！會後至今，我們沒看到勞動部有任何作為，而在醫管公司有可能成為防疫破口時，勞動部又把責任推給雇主跟仲介；就像逃逸外勞日增，勞動部不思修法遏止，只把責任推給移民署，甚至拿雇主及仲介當代罪羔羊任意懲處！

台灣雇主每年繳交就業安定費將近二百億元，這筆龐大費用納入就業安定基金，成為勞動部的小金庫，其作用應該是提升國人就業訓練，促進國人就業服務，但我們卻看到這些國人的血汗錢，大量用在補助工商業團體、社福團體、勞工團體及工、社運團體，對雇主及外勞業務的補助少之又少，所以我們建議就業安定基金應仿效新加坡的外勞人頭稅，全部收入直接納入國庫，由政府根據需求統籌運用，而非成為政黨或機關收買工商業團體或勞工團體的黑數！

（作者是前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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