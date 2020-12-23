自由廣場》素養怎麼考？

◎ 蕭福松

上「社會意識」單元時，提到「公民素養」與「民主素養」，便跟學生開玩笑說：「期末考，考素養好不好？」學生一片譁然，齊聲回：「不好。」有學生問：「老師，素養怎麼考？」我笑說：「我也想知道，所以考看看。」並問：「有誰可以解釋，素養是什麼？」

學生七嘴八舌，有說氣質、修養、內涵，有說自重自律、遵守法律秩序…。我說：「都對，不過和一○八年課綱強調的素養教育，好像不一樣。」一位學生搶著說：「老師，課綱的素養教育，根本就是為素養而素養嘛！」我訝異這位學生的回答，可似乎也不無道理。

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教育部推動的素養教育，不是教學生如何培養素養，而是教如何「考」素養；國教院召集老師參加素養導向研習，也不是教老師如何把素養融入教學，而是教如何出素養題，不會出或是把素養題出成應用題的，感覺就像腦筋不開竅，很挫折。「素養教育」搞得老師很頭大，學生和家長很緊張，究竟是為培養未來人才？還是整小孩？

學者參酌芬蘭、日本提出「三面九項核心素養」，目的是培養孩子面對不確定的未來，所應具備的知識、態度和能力。包括：思考與學習如何學習能力、文化識讀能力、互動表達能力、自我照顧與日常生活技能、多元媒介能力、資通訊科技能力、職業技能與創業家精神能力、參與影響並打造永續未來能力。若照此指標，我們培養的下一代豈止優秀，簡直都是跨域的通才、政治家、企業家、科學家…但可能嗎？

素養是很抽象的概念，如果沒有透過行為實踐，進而內化成認知和態度，事實上很難期待培養出有素養的高素質國民。誠如李家同教授說的：「先談學識，再談素養。」學識沒打好基礎，「素養教育」就只是個口號。

一所教會提醒青少年改變行為的標語︱︱「不要對人比中指」、「不要罵髒話」；一位媽媽帶小孩看完街頭藝人表演後，禮貌地把打賞輕輕放進紙箱裡，並對表演者說「謝謝」。前者讓青少年容易心領神會，改正不良行為；後者，則表現謙遜尊重的文化素養，也給小孩做了最好的示範。

「大道至精至簡」，推動素養教育的立意很好，但似乎不必把簡單的修養、涵養、教養問題，複雜到用考試還未必搞得懂的地步。落實生活常規，培養做人的素養，應才是「素養教育」的真正目的吧！

（作者是國立台東大學教師）

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