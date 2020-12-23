自由廣場》（林保華專欄）習近平政治帳的碰壁

習近平對澳洲十多項商品刁難進口，正在傷害自身。這是共產黨一向政治掛帥的結果。共產黨常常給民眾洗腦的內容之一就是「要算政治帳，不要算經濟帳」。例如當年中國無償資助非洲國家，換得他們支持中國進入聯合國。在中國一些浪費破壞的行為，也被解釋為「付學費」而輕描淡寫，就如大躍進導致三、四千萬人不正常死亡，所以習近平為毛澤東平反，稱之為必要的「探索」。

不學無術的習近平掌握大權以後，因為好大喜功，到處撒幣，就是算政治帳，不算經濟帳的做法。這次抵制澳洲商品就是如此。他根本不了解中國煤炭的不足，為了懲罰澳洲而禁止澳洲煤炭進口，結果連他自己的老巢浙江都因為缺電而停工。浙江義烏是小商品之都，背負出口重任，即使耶誕飾品出口時令已過，也還有其他小商品出口以提升ＧＤＰ與換取外匯。國務院經濟部門不會不了解這個情況，然而不但是習近平的獨斷獨行，更是國務院也想看看習近平的洋相，激發民怨更好，反正「維穩」是習的事情，而澳洲盟友也計劃聯合反制中國。

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因此戰狼部長王毅被迫出面要為習近平解套。他在與美國亞洲協會舉行視頻交流時說，中國仍然希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道。然而他卻死要面子的說，澳方應該認真思考一下，中國到底是澳方的威脅還是夥伴？

澳洲只是支持美國要求徹查武漢肺炎的源頭，中國如非做賊心虛，為何祭出一大串反擊措施？加上中共在澳洲政治、經濟乃至地方政府的滲透，王毅自己才應回答中國是澳洲的威脅還是夥伴？

習近平算政治帳不算經濟帳的碰壁，還表現在對美政策上。他完全不了解雙方實力的對比而狂妄的「以牙還牙」，引來美國一連串制裁。現在趁美國選舉的亂局，又開始披上羊皮，進行新一輪的欺詐。

「政治帳」大規模的失敗還在「一帶一路」上，習近平有其獲取經濟利益的目的，但根本上就是要建立中華帝國及其藩屬的版圖。然而在經濟上還是失算，那就是高估還款能力，每一筆貸放出去的款項，就是中國一次失血。即使掠奪回來當地資源或換取他們政治上的支持，也是利不抵債。北京扮演大善人，也促使受武肺疫情困擾的窮國要求豁免債務，使習近平進退失據。

中國的財政拮据不但使國內維穩出現問題，外交上也漏洞百出，它的嚎叫只是為了掩蓋困境，民主國家與台灣不要被其迷惑。除了「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」必須堅決拒絕中國參與之外，由英國提出的新民主聯盟D10也已逐步抗中成形。這兩個組織的繼續擴大，最好能逐步取代已被中共嚴重滲透的聯合國，重建國際新秩序。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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