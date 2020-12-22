社論》面對中國的消耗戰

台灣海峽近日很熱鬧。美國海軍神盾飛彈驅逐艦馬斯廷號上週六通過台海，是美國軍艦今年來的第十二次。週日，中國航空母艦山東號也經由台海南向航行。加上今年九月中旬以來，中國軍機不斷從台海中線以南進入我國防空識別區侵擾，國內外軍事專家因此警告，台海兩岸衝突其實已經展開，只是中國並非採取登陸戰，而是以「灰色地帶作戰」消磨台灣的抵抗意志，以遂其意圖。

中國企圖併吞我國，既有陽謀，也有陰謀。它不僅積極準備武力進犯，加上行之有年的統戰、文攻武嚇、潛置間諜、同路人隔海唱和，近年興起的假訊息、認知空間作戰，還有最近傳出的制定「台獨頑固份子清單」、「國家統一法」，堪稱千方百計，無所不用其極。

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至於「灰色地帶作戰」，據我方國防安全研究院半年前示警，主要是在不跨越戰爭門檻的前提，蠶食我方利益，以包括「準軍事」行動、經濟、資訊攻擊等手段，製造衝突，並從內部進行顛覆，透過網路社群媒體、資訊戰等形成輿論壓力，導致政策改變。從而，國人所看到的，共機侵擾、兩棲登陸演習、軍艦繞行、網路攻擊、外交孤立等，都是它試圖透過不斷施壓，對我方消耗戰力、消磨意志，以致反制不及而屈服，它無需發動高代價、高風險、高難度的登陸作戰。

面臨中國不斷施展的併吞策略，我國嚴肅以待。在充實軍備方面，上週沱江級巡邏艦下水命名，布雷艇交船，而「潛艦國造」所需的數位聲納及戰鬥系統整合等關鍵「紅區裝備」，也可望獲得美國的輸出許可；美國CNN還引專家看法，潛艦成軍部署後，台灣可擋中國數十年威脅。同時，美國川普總統任內對台灣進行十一度軍售，金額超過五千五百億台幣，有助強化國軍有形戰力。更重要的是，美國對我軍售已常態化，期能強化有效的嚇阻力量；而我政府的下年度國防預算也將增加一成。

另一方面，台灣安全畢竟不只靠硬體，面對中國耀武揚威，亟須積極謀求以有限的資源，建立足以守住中國第一擊及致命打擊對方的力量。有如前參謀總長李喜明提出而頗受重視的「台灣整體防衛構想」所強調︰國軍須採取可迅速、輕易且大量部署的防禦措施，削弱潛在的入侵行動；承認處境的危險性，進而調度可用的資源，並抱持前所未有的緊迫感付諸行動，國軍才能更有效地捍衛國家。

就此而言，台灣顯有許多不足，引發關切。路透及美國之音等國際媒體最近先後分訪專家，探究台灣的防衛問題。其中，軍力空洞化是最明顯的弱點。由於台灣在國際政治遭邊緣化，軍方隨之歷經數十年的孤立，加上歷任政府所挹注的軍費不足，相較於中國軍費每年呈兩位數成長，導致台灣軍事科技落後，在打擊中國軍事要地的選項減少後，防衛上被迫逐漸限縮戰場範圍。

更嚴重的是，人窮志短，衍生出普遍的不負責任心態。路透訪問了幾位美國前高階軍職人員指出，由於台灣軍隊已大幅裁減，為保家衛國而戰，彷彿變成是他人的責任。他們還警告，台灣把自己的命運維繫於華府手中，但美國及盟友可能在台海戰役敗給中國，也可能來不及馳援。

「灰色地帶作戰」或許正是中國針對這種情況所採取的策略。它深知，現今貿然對台灣採取軍事行動，風險極高、爭議甚大、勝算太小。它也看出，改以準軍事行動、經濟、資訊戰等從內部下手，或許有機會分化裂解台灣，達到不戰而屈人之兵的圖謀。台灣的現狀是，前總統高喊「首戰即終戰」的失敗主義流傳於親中陣營，把台海官方中止往來，歸咎我方不接受「九二共識」的姑息主義猶存，而反對黨大反「萊豬」，卻照樣大吃「萊牛」，科學證據、國際標準見棄中，凸顯了不以理性討論公共政策。凡此都讓施行「灰色地帶作戰」者有想望的空間，企圖以此手法制服台灣。

中國對台灣的野心從未止歇，「灰色地帶作戰」是現在進行式。在探討應對方策中，針對所存在的弱點與問題，亟思扭轉之道，是台灣當前安全防衛的要務。就此而言，主政者責無旁貸，須劍及履及，勇於承擔；反對黨也要有對國家的基本忠誠。同時，保家衛國是你我每一個台灣人的責任，建立在國民普遍意識之上的國防最可恃。六年多前的太陽花運動，年輕人喊出「自己的國家自己救」，今日台灣國防，特別適用。

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