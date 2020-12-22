自由廣場》是該廢除罷免制了！

◎ 李坤隆

明年，高雄又要舉行罷免市議員黃捷的投票，對高雄人而言，真是一個大災難。記得罷免韓國瑜的過程，高雄所呈現的緊張與對立感，是外人無法想像的，不管結果是否讓人滿意，但卻掀起另一股罷免潮，因此一些針對性或報復性的罷免行動，就成為不可避免的反制手段，而對大多數市民來說，恐怕最多的就是無奈感了。

其實，罷免制度在先進國家已經都廢除了，因為選舉本身就有任期制，如果不喜歡，下次不要選這個人就好了，根本不需要浪費更多的社會資源，更何況，報復性的罷免已成整肅異己的手段，更沒有存在的意義。

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我們可以看到，這些罷免理由看來都言之成理，但仔細探究卻都無具體意義，如果擴大解釋，恐怕每一個民選議員，都可以被罷免，只是有沒有人願意出面帶頭而已，這樣的低標很明顯就容易淪為政治打手，更何況，一般選民根本不太會注意相關事項，最後是否會淪為少數人的操作工具？

在複數選舉制度中，當選時得票比例本來就不高，也就是說，這些議員只能在特定選區擁有支持度，大多數選民根本不會注意這個人，而在罷免過程中，經由特定人的宣導，議員負面印象就不斷地出現，到投票時絕對有影響，當事人又不方便出面為自己辯護，這樣公平嗎？

在歷經數次罷免案後，目前是該考慮廢除罷免制度了，尤其看到少數人利用罷免案來針對特定人做政治性的報復，甚至引發社會對立。更可怕的是，即使罷免案不成立，恐也傷害當事人形象，對其下次選舉也埋下不利種子，而罷免案對發起人有百利而無一害，對社會更是弊大於利，尤其台灣還充斥著特定的政治激進份子，罷免案可能會成為他們翻攪政治的手段！

（作者是實踐大學高雄校區博雅課程教師）

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