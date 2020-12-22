自由廣場》一個地球、兩個世界

◎ 黃天麟

美國國務卿龐皮歐七月在加州尼克森總統圖書館呼籲全球聯手改變中國，「如果自由世界不改變中共，中共將會改變我們」。龐皮歐之呼籲是他的肺腑之言。但如何才能改變中國？對付國內巨大企業，美國政府可以「反壟斷法」制止，甚至裂解巨大企業，恢復社會公平性。但對「中國巨大市場之霸凌」，至今仍然束手無策。

人類目前尚無可規範「國家托拉斯」的國際立法，但以現實面言，有也只是天馬行空。唯有自由世界團結，一起合力阻隔中國巨大市場霸凌，亦即組一個「自由民主經濟共榮集團」（簡稱「自由民主集團」），在政經上與中國脫鉤，以有別於中國主導的、以ＲＣＥＰ為核心的「中國數位專制經濟集團」（簡稱「中國數位集團」），做制度上之競爭以決勝負。現階段言，「自由民主陣營」應能在競合中取得優勢，瓦解中國全球稱霸的雄圖，理由如下：

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一、ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係協定）之簽署，幾已確定中國在東亞經濟霸權的地位。意氣風發的習近平，在金磚峰會中亦達成「金磚國家經濟夥伴戰略二○二五」宣言，廿日，表態加入「跨太平洋夥伴全面進步協定，ＣＰＴＰＰ」，表明支持ＡＰＥＣ建立「亞太自由貿易區，ＦＴＡＰＰ」，力推多邊經濟整合政策，全球稱霸之企圖表露無遺。

二、以現階段言，「自由民主集團」，若美國能積極主導，即核心成員應有美國、日本、澳洲、紐西蘭、英國、台灣、墨西哥、加拿大等八國會同意加入，其ＧＤＰ經濟規模達卅二兆美元，與「中國數位集團」之核心國家，中國、俄羅斯、巴基斯坦、孟加拉四國之合併ＧＤＰ約十七兆美元相比，佔有市場優勢。

三、「自由民主集團」若能再成功說服日本、澳洲、紐西蘭宣布不加入ＲＣＥＰ，ＲＣＥＰ就自然解體（註：依ＲＣＥＰ生效條件），亦將有效阻隔中國加入ＣＰＴＰＰ，重挫中國之全球霸權布局。「自由民主集團」若能乘勝追擊籠絡歐盟、印度，即經濟規模加大至五十五兆美元，占全球之六十二％，「中國數位集團」（十九％）會被進一步邊緣化。

四、 若「中國數位集團」之版圖縮小至「中、俄、巴、孟及東協」，中國巨大市場自全球所能霸凌的養分，由過去之「全球」縮減至「中國數位集團圈」之較小範圍，失去經濟成長養分的中國經濟將逐步失速，成長率若因此落後，中國必將步上以往蘇聯一九九一年解體的後塵。

無可諱言，成功的要件是「自由民主集團」能否團結共同推動與「中國」脫鉤，以「脫鉤」限縮中國自全球所能霸凌搶奪的成長養分，讓其自然枯竭。換言之，「一個地球、兩個世界」是現階段民主自由聯盟能裂解中國「酷斯拉」的不二法門。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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