自由廣場》中澳關係惡化下的台灣機會

◎ 吳政穎

中國禁止澳洲煤炭進口，貿易戰越演越烈，令人不禁再次懷疑，上個月中、澳都參與簽署的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」是否真如國民黨所宣稱的這麼重要，不簽就會變成亞太地區的「經濟邊緣人」？怎麼變成RCEP夥伴沒多久中國就制裁澳洲呢？

早在印度退出RCEP，印度官員公開指出中國是利用自由貿易協定的入侵者，就可以看出跟中國當經濟夥伴沒這麼簡單。印度除了不參與RCEP，在上個月的金磚國家峰會中，總理莫迪大嗆世界衛生組織（WHO）辦事不力，呼應美國等許多國家批評中國影響WHO的判斷，導致疫情蔓延全球。莫迪也在上海合作組織峰會上，當著習近平的面，強調必須尊重彼此的主權與領土。

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印度這樣砲轟中國，又不願意加入RCEP，值得台灣思考。首先，從美中貿易戰和武漢肺炎爆發以來，紅色供應鏈開始從中國轉移，印度是得利的國家，RCEP有助於減緩紅色供應鏈的轉移，對於印度想成為製造大國的企圖是不利的。

再來，中國此刻加速推動RCEP的簽署，是趁美國總統大選在延長賽紛爭中，達成一個與美國對抗的策略圖謀。RCEP有助於中國成為區域經濟老大，緩解美中貿易戰和武漢肺炎對中國的經濟衝擊，也減緩各國與中國經濟脫鉤。另一方面，RCEP的平行競爭對手是歐巴馬主政時期美國政府主導的TPP，就是後來的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，排除中國參與的區域自貿經濟區。換句話說，這可以逼迫美國回到「區域自由經濟體」的競爭老路上，就是要讓美國捨棄利用關稅戰、經濟戰、金融戰，這種正面打擊中國的霹靂手段。

面對中國利用經貿合作之名，行入侵掠奪之實，越來越多國家已經看穿開始防範。隨著各大國際廠商陸續撤出中國轉往印度，顯示出各國非常看好印度的人口與經濟條件有機會成為下一個世界工廠。印度想成為製造大國的野心，剛好與台灣新南向政策相輔相成。面對中國經濟脅迫，澳洲計畫減少對中國的依賴，尋求經濟轉型，台灣正是澳洲考慮增加合作的對象之一。蔡英文政府也透過聲援澳洲紅酒來表達善意。

如印度、澳洲這樣的機會能出現，不僅因為台灣的產業和市場有能力協助，更重要的是台灣的自由民主能夠提供真正「安全可靠」的貿易關係。相較之下，因為擔憂成為國民黨所說的「經濟邊緣人」，而去追求以「九二共識」為前提的機會，無疑是慢性自殺。台灣應該做的是繼續強化民主體制，藉此爭取到更多同樣相信民主價值的「經濟夥伴」！

（作者為軟體工程師、台灣基進政經私塾學員）

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