自由廣場》持平談「報復式罷免」黃捷

◎ 張鎧麟

自高雄韓國瑜市長的罷免案成立後，罷免在台灣一時成為風潮。日前高雄市議員黃捷罷免案由中選會審查通過，將於明年二月六日投票。黃捷的罷免案，讓同為地方青年政治工作者的筆者有不小感觸。

檢視目前罷免團體可見之公開主張，筆者發現集中於「想推動同志城市」、「不支持新聞媒體言論自由」這類很難稱得上如實檢視一位公職的標準，反有意識形態操作之嫌。

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筆者不禁想問，支持性別平權、支持未通過NCC審查的中天關台，何時在台灣變成一名議員不適任的標準了？若要客觀檢視民意代表的表現，可以見其議會問政，是否能反映市政需求、能否為市民把關市府預算，而在罷免團體主張中，除了宣稱沒有支持瘦肉精零檢出理由外，實難以看出相關市政的主張。

反之，若以本職表現來檢視遭罷免提案的黃捷，以未至而立的年齡投身地方選舉，當選以來的三個會期，三度獲得高督盟評鑑問政優質議員，顯然問政表現難稱上不適任。何況，罷免團體主張的「罪名」，反倒體現黃捷作為青年政治工作者，問政之餘聲援性別平權運動、支持進步價值的努力。

一直以來我們以台灣是自由民主的國家為傲。因為有民主法制，人民能自在地表達意見，針砭政治人物，更能用選票決定誰擔任公職或用選票罷免不適任者。罷免團體要行使民主法制中的罷免權固然值得肯定，但就其標準與其訴求上，更應回歸到公職於其本職適任與否的檢視。

然回溯罷免團體當初提起罷免黃捷的初心，其實是在韓國瑜市長被罷免後的「報復式罷免」。究其心態後可發現，罷免團體主張之標準，可說是仇恨心下所找出的各種理由，而非黃捷不適任市議員工作。

呼籲公民朋友們，若無法認同罷免團體的訴求，應積極站出來行使自己的投票權，莫讓這樣不可取的心態，最終扼殺了年輕人積極參與公共事務、投入政治工作的熱情。

（作者為政治大學法學碩士，台中市民）

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