自由廣場》一名醫師對國民黨的感慨

◎ 蔡敏雄

中國國民黨藉著捍衛食安，維護人民健康，反萊豬。杯葛蘇院長備詢十二次，浪費人民血汗錢逾一億二千萬元；國民黨籍台中市長盧秀燕，更是設局擺道AIT處長酈英傑，踐踏國際禮儀，破壞台美關係。然而，國民黨真的為人民健康著想嗎？

一、當旺旺米餅被驗出含鎘量超標時，國民黨不但沒人即時表示關切，國民黨主政的宜蘭縣政府稽查更是慢半拍，遇「旺旺」就幾乎忘了食安，忘了人民的健康！

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二、本月初，聯合國COVID-19（武漢肺炎）病毒對策協議領袖級會議上，印尼及菲律賓就對中國疫苗的資訊不透明與安全性表示疑慮；尼泊爾一家水泥廠的五百名員工參與中國疫苗實驗，也被爆料資訊不透明；巴西及秘魯的中國疫苗臨床實驗，因出現嚴重副作用而停止進行；烏干達、安哥拉以及塞爾維亞的中企外派員工接受中國疫苗注射後，仍有數百名染疫，眾多例證表示中國疫苗無效，或至少證明其效果極具爭議性。如此安全性及有效性都問題重重的中國疫苗，就連最親中的柬埔寨總理洪森都強調「柬埔寨不是垃圾桶，不是疫苗實驗場」，拒絕中國疫苗實驗。

然而，國民黨卻將中國疫苗視若至寶，嗆陳時中部長，說他不買中國疫苗是意識形態作祟。如此要將台灣人民供為中國疫苗實驗的白老鼠，國民黨人心中豈有台灣人民的健康？

三、國民黨聲援從中國進口爛熔噴布做成爛口罩，足以危害台灣民眾生命，且會造成防疫破口，搞垮台灣的「加利」公司黑心老闆林明進。國民黨此舉不是助紂為虐，危害台灣人民健康，又是什麼？

反萊豬的國民黨，既不相信國際食品法典委員會（CODEX）所訂的萊豬萊牛肌肉與其他部位之殘留容許量標準，也不相信我國對萊豬萊牛可食部位的最大殘留容許量的科學評估。卻寧可深信一位醫師「光是呼吸就可能吸到萊克多巴胺」、「萊劑毒性是搖頭丸二五○倍」、「萊劑會導致自閉症」的謠言。舉黨上下都相挺，荒謬反萊豬。國民黨如此非理性反萊豬，豈是為食安？為人民健康？應是為了舔中、抗美、反小英政府吧！

（作者為醫師，著有《免疫運作力：體內制衡健康法》）

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