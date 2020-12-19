自由廣場》重點在華航「客機」塗裝

唯有TAIWAN才是大外宣

◎ 傅安堂

華航推出貨機新的塗裝後即遭各界撻伐，認為台灣意象不夠且台灣地圖太小，另外有台灣被CHINA「併吞」的反效果。其實貨機的塗裝並不重要，因為除非是載運重大物資等需要拍照宣傳，否則貨機都是停在貨機坪，一般旅客根本看不到且不會在意重視，重點還是華航將來客機的塗裝，才是宣傳台灣意象的重點！

有關華航改名一事，各界紛紛提出建議，筆者四月份也曾在貴報提出「華信改名台灣航空」的淺見，保留中華航空繼續飛行港澳大陸等地區，華航其他航線則陸續與航點國家透過協商溝通，如對方同意則改為台灣航空營運，如不同意則華航繼續飛行，既不會影響華航航權，也不會白白將「China Air」送給中國大陸〔因為華航一旦取消則對岸的中國國際航空（Air China）可能立刻改名或其他大陸業者拿去用〕。應該是最節省費用，也是最有效的方法，將對華航集團營運的衝擊減到最小。

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需要強調的是，意象塗裝效果有限，且只是「內宣」而已，因為外國旅客上訂位網站搜尋或透過旅行社購票，只會出現China Air並不會出現飛機塗裝，更不用說看不看得懂台灣地圖。以筆者在國外機場服務的經驗來說，許多外國同業都認為China Air是來自中國的航空公司，就如同日本航空／美國航空／新加坡航空英文名字一樣，台灣也需要一家飛行國際的「台灣航空」，才能真正替台灣打廣告、行銷全世界。

再說意象塗裝除非像是Hello Kitty或迪士尼卡通人物那樣鮮明受歡迎，否則很難吸引旅客目光，更別說要代表台灣的圖騰而不會跟中國意象混淆。因此，直接加註文字才是最有效的！例如台灣之翼《The Wing Of Taiwan》（雖然長榮航空用過，但是如果華航要用長榮應該不會反對），驚艷台灣《Amazing Taiwan》，或最佳解套方式由觀光局直接贊助彩繪《Taiwan Touch Your Heart》等，都可以直接將Taiwan的意象用英文行銷，在中華航空原有塗裝噴漆上去，其效果絕對比台灣地圖好，且言簡意賅！

中華航空創立艱辛，且已有光榮的六十一年歷史，筆者認為應該保留其名稱繼續傳承其光榮歷史，將其集團的華信航空改名為台灣航空，應是最好的方式！

（作者為資深航空從業人員，桃園市民）

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