自由廣場》柯文哲拒絕降租的「雙標法學」

◎ 陳冠甫

台北市明倫社宅逾四萬月租金，外界議論是否調降。柯文哲市長表示，若修改已出租戶租金，不符法不溯及既往精神。都發局長黃景茂則補充，目前因社宅租金已對外公告，不便更改，承諾三年後會調降租金。

直白說，翻譯柯文哲的意思，即「現在不能改」，要改等我（三年後）卸任。遭質疑的計算公式，名義上稱未改，「只是」改以自償率為主，則究竟有無更改，從租金結果暴漲近兩倍，答案不證自明。如今以自償率來計算租金公式的社宅不只明倫，包含木柵、大橋頭、金龍社宅，若市府不降租金，中籤戶除放棄簽約外，就是吃下無理高漲的租金。

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究竟市府稱公告租金、尚未簽約與法不溯及既往，有何關聯？只要觀察日前柯文哲處理青山宮鞭炮噪音的民怨，同樣稱「法不溯及既往」不開罰就可了解。然而，柯文哲對法不溯及既往的內容誤會大了，不僅停留於字面意思，更是另類市長「造法」。

參照釋字第七五一號解釋理由書，「法律一旦發生變動，除法律有溯及適用之特別規定者外，原則上係自法律公布生效日起，向將來發生效力。」法律須具備法安定性，是為憲法基本原則。但也並非沒有例外規定，「又如法律有溯及適用之特別規定，且溯及適用之結果有利於人民者，即無違信賴保護原則，非法律不溯及既往原則所禁止」。

公告租金改變，是否就是法律變動？是為行政處分或事實行為，容有爭議，常見法不溯及既往，多是針對修法後對人民的不利益，按法規規範事實以及生效時點而定，避免朝令夕改對民眾造成衝擊。問題是社宅租金調降，除了對柯文哲政治名聲不利外，對民眾有助益，為何不能改？

何況，私法關係中房屋租賃契約，尚未簽約，談何「法不溯及既往原則」適用？如果照柯文哲說法，連尚未簽約都不可更改，為何大巨蛋案與遠雄的超額利潤分配就可以換約？對遠雄而言，契約訂定後換約，利潤減少，何嘗不是對契約安定性的破壞？這莫非是柯文哲獨創對大老闆與小市民的「雙標法學」大發現？

眾所周知，法律學理實務中，實體、程序找不出理由，最後大絕招就是從上位的抽象概念入手。若明知公式計算有誤，造成高租金結果，仍要向所得中位數以下，相對弱勢的民眾收取，何嘗不是權力濫用？與不溯及既往原則，同樣從法安定性出發，也有誠實信用原則適用，更被視為「帝王條款」，柯文哲若想做帝王，不要只看不溯及既往，也要看誠信原則。

（作者為臺北大學法律所研究生）

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