新聞線上》讓台灣人驚呆的兩張照片

黎智英被鐵鏈五花大綁，當成殺人越貨的江洋大盜般示眾，讓台灣人驚呆了。（法新社檔案照）

記者莊榮宏

最近有兩張照片讓台灣人驚呆了。

第一張照片是黎智英被鐵鍊五花大綁，當成殺人越貨的江洋大盜般示眾，台灣人驚呆了。

若真想離開香港，黎智英其實有過很多機會，有人想逃而逃不了，他能走卻不走，寧可與地表最邪惡政權打一場必敗而代價慘重的聖戰，這是常人無法理解的。

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他十二歲逃離中共魔掌，歷六十年白手起家，大可獨善其身以安享天年，卻在七十二歲時情願落入中共之手而任憑宰割，怎會有人在少年一無所有時奮力奔向自由，卻在老年而能有所選擇時情願犧牲個人自由，支撐他這麼做的信仰是什麼？

應該是「不自由，毋寧死」罷，「自由不是免費」乃眾所皆知，台灣人目睹這張照片，凜於港人所付出的代價，在盡情享受免費自由之餘，莫讓它變得廉價。

中共用這張照片狠狠打臉國際自由民主陣營，證明西方民主的軟弱短視，並彰顯共產統治的專制優越；民主遭到羞辱，這是西方國家咎由自取，是長期縱容中共的後果，徒然壯大了中共，使其政權更鞏固、軍事更強大，而西方世界逢中必軟，終至遭中共反噬，使凋零的香港民主加速歸零，中共沾滿血腥的雙手背後，其實正是西方國家的助紂為虐。

第二張照片是華航貨機的機身塗裝，一個反白的台灣圖形被框進Ｃ字，宛如被舊式電動遊戲「小精靈」的大嘴吞進去，台灣人驚呆了，不敢相信這是民進黨主政下設計出來的「台灣意象」，許多人解讀它寓意著「台灣是中國的一部份」，質疑在幫中共搞大外宣。

華航機身的英文字樣長年與中國意象糾纏不清，千呼萬喚始出來的塗裝竟是這般德性。

民進黨乘著台灣意識的熱氣流而上，奇怪的是綠營主政下竟會發生華航貨機塗裝這等怪事，究竟是黨國幽靈無所不在地借屍還魂，還是綠營故意睜隻眼閉隻眼，企圖兩面取巧，且讓我們繼續看下去。

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