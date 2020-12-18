自由廣場》今晚，我想來點三杯酷斯拉

◎ 李道勇

十多年前，台灣風行飼養沙氏變色蜥（沙蜥）當寵物，但當飼養者發現，其成體沒幾年就形同小恐龍或酷斯拉時，便「惡意遺棄」了。沙蜥雖然不會危害農作，但影響同樣以節肢類昆蟲為主食的台灣原生種蜥蜴覓食，當然引起動物保育人士的注意。

寵物飼養者厭棄沙氏變色蜥之後，另一種外來物種綠鬣蜥，卻從港口隨著原木、貨櫃進入台灣。三年前，八掌溪流域、水上鄉大排早就成為綠鬣蜥天堂，嘉義縣祭出獎金，激勵民眾協助捕捉。但當年移除經費僅九十七萬一千元，啟動收購作業第一天，就被前六人領光了。

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最近，綠鬣蜥在八掌溪沿岸快速繁殖，有民眾以彈弓將綠鬣蜥打昏，並將獵捕過程貼到臉書社團「嘉義綠豆大小事」；有人表示，這個月就抓了兩百多隻。民眾除了使用彈弓，也有用魚叉捕捉的，但爬蟲類愛好者屢屢發文痛批「踐踏生命尊嚴」。台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳邊直言，綠鬣蜥、沙蜥等外來物種，不是動物保護法的保育或保護對象，並無法源可管，造成生態浩劫後，公部門用納稅人的錢去收購撲殺，結果還是「治標不治本」。

後來新聞報導，夜市出現炒鬣蜥潮料理，來台的外勞也都有去捕捉燒烤食用。有人指出，綠鬣蜥大多是生活在河堤，拿來食用恐有嚴重污染，其實烹調過程若合乎衛生ＳＯＰ就沒啥事，各地夜市的快炒非洲蝸牛，不是也賣得很火熱？如果有人把米其林的潮料理搬到夜市，其實只要炒沙茶或做成三杯酷斯拉就會很熱門，相信屆時綠鬣蜥將供不應求。

何況，台灣現在每人每年吃海鮮五十九．二公斤（世界平均值才二十．五公斤），一旦風行吃綠鬣蜥，也許可以減輕海域撈捕的壓力，也說不定。

（作者為城南文史工作室負責人）

綠鬣蜥飼主應繳清除費

◎ 林家瑜

報載，綠鬣蜥近年來因人為野放，快速及大量繁殖，肆虐南台灣，光是今年在嘉義及屏東等南部縣市就已經捕捉近萬隻。綠鬣蜥雖不會傷人，是生活在樹上的大型蜥蜴，但屏東曾有民眾發現一公尺多的綠鬣蜥在馬路邊停留、曬太陽，讓過往行人感到害怕。

綠鬣蜥主要分布在中、南美洲、加勒比海及美國佛羅里達，原被民眾當成寵物飼養，體型小的時候模樣還很可愛，但成長至體型巨大後，因家中無法飼養而遭飼主野放，以致危害農作物，令農民頭痛。

其實，政府已自今年九月開始規範，飼養綠鬣蜥必須登記，否則便會被罰款。筆者建議，基於「使用者付費」，除登記外，應該再繳交一筆清除費，未來如果寵物死亡時，才能領回清除費，以免民眾不飼養而任意野放，增加政府清除的成本。

（作者為護理師，農家子弟）

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