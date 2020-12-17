自由廣場》（金恒煒專欄）「國家人權委員會」與「台北政經學院」都是怪胎

清華大學學生透過學生議會連署抗議「台北政經學院」設立的正當性。學生質疑的是：①「政經學院」到底屬於清大還是與清大平行？②清大校長賀陳弘口中的「第十一個學院」的正副校長，一個出自台大的朱雲漢，一個出自政大的蔡中民，到底有沒有依清大聘任規則行事？③「政經學院」董事長黃煌雄自詡為「校中校」，但學生議會卻認為是「校外校」、是寶佳集團基金會在清華圈下的「租界」，擁有學校不能干預的「完全自主權」。退一萬步說，即使沒用到教師名額、經費，但學校名器豈可隨便給人用？校舍豈可隨便佔？就算走完教育部與學校當局的程序，依然有竊鉤之虞。

清大學生不滿「政經學院」進而要求解決；這裡要給清大學生按「讚」！可以對比的是，為什麼剛成立的「人權委員會」形同橫柴入灶，成為監院「院外院」，卻沒人覺得怪怪的？

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台灣要成立「人權委員會」絕對沒話可說，無論是不是為符應聯合國通過的「巴黎原則」，達到「促進及保護人權的國家機構」之目的；但不容玩法弄法。「台北政經學院」據稱學步英國政經學院來造就政商精英，當然也無可置疑。但「費邊社」社會主義者建立「政經學院」，沒有借公立大學之殼上市，也沒有揩國家油水。

法治國重視程序正義，即使目的正當，但手段／取徑有瑕疵或扭曲，就破壞目的之正當性。「政經學院」與「人權委員會」都是怪胎。

監察院依「監察院各委員會組織法」第二條規定，在常設七委員會外可設「特種委員會」；新設「國家人權委員會」自與七委員會並列。然而不然，監院又為「人權會」量身定作「人權委員會」條款，立院特別為此通過「監察院國家人權委員會組織法」；「人權會組織法」遂與「監察院組織法」打對台，此其一。「人權委員會」有「國家」頭銜，是大於、小於或等同監院位階？此其二。「國家人權委員會」放在監院，依法「各委員由監委分任之」，但人權委員會委員由總統提名後，並未嚴守「分任」規定，「一枝紅杏出牆來」，逸出監院規範，此其三。現在「人權會」提出「職權行使法草案」，明明已有「監察法」，為何要另立專法？此其四。監院權責明載憲法，民進黨立院總召柯建銘據說與「人權會」溝通時怒而拍桌，認為「職權行使法草案」擴權、違憲，退回草案，此其五。

一盤設計好的「人權」大戲因此凸槌，令出蔡英文的「人權會」，竟被執政黨的國會打了回票，多麼驚悚。其實「人權會」從總統府「轉進」監院，入手就錯，終而一路錯到「違憲」。

五權憲法體制是僵化封閉架構，無法安置合乎「巴黎原則」的獨立「人權機構」；在不可能的情況下硬闖；這種便宜行事、橫柴入灶的妄為心態，與清大設「政經學院」沒有不同。

「政經學院」成為教育部燙手山芋，「人權會」則成為「國家」級的燙手山芋。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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