自由廣場》華航改名 政府打假球

◎ 林進嘉

華航新貨機新塗裝十五日首度曝光，大大的「CARGO」字樣，「Ｃ」裡面藏著台灣圖樣，對期待華航改名已久的國人，真是情何以堪！

「華航改名」在二○○六年第一次被提出來，當時因為諸多內外因素未能成功。今年四月，蔡政府把「Taiwan can help」喊得響徹雲霄，華航載著台製口罩滿天飛，國人欣喜驕傲之餘，驚見「China Airlines」，頓時華航改名呼聲達到史上最高點。

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這一件簡單、民進黨長期主張、只需行政部門決斷即可執行的事，在蔡英文兩度完全執政後，現在竟然還做成「偷偷摸摸的四不像」。

反對華航改名者，除了意識形態之外，最大理由是「華航改名會影響現有華航航權、航線，契約可能需要重談等」。但這障礙，總編輯鄒景雯今年四月十五日早在貴報「焦點評論」提出解方：先成立台灣航空控股公司，其下轄兩個子公司，華航（China Airlines）維持舊航權，續飛中國、香港、澳門等這些原有的航線；台灣航空（Taiwan Airlines），飛航中港澳以外的國家。直接、清楚、簡單，成本最低。

但是，蔡政府捨此不由，在國人要求華航改名呼聲響起後，還作態式地，在七月二十二日經由執政黨多數的立法院表決通過提案（此事根本不需經立院），要求交通部應積極「研擬」強化華航的國際識別等相關政策，並「研擬」避免與中國籍航空公司混淆的短中長期措施。當天交通部馬上回應，將依據立院決議，指示航發會成立諮詢小組「討論」；總統府發言人也立馬表示，總統府「尊重也樂見」立法院的相關決議。

五個月後的今天，交通部諮詢小組討論、總統府樂見的結果是，「Ｃ」包住台灣圖樣的「CARGO」。遭反彈後，林佳龍避談是否滿意此次塗裝設計，然後推給華航，「也希望華航繼續聆聽各界聲音」。這是大家支持的民進黨政府？

最後，謹引用鄒總編輯四月時的話給蔡政府：「應該做的事情卻遲遲不做，通常有幾個可能，一個是很難做，一個是根本不想做」；「當『Taiwan Airlines』升起時，相信是不少台灣人等待已久願望的實現。民進黨政府做是不做？只剩下一句話而已。」

（作者為精神科醫師，台南市民）

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