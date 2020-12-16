社論》紅色滲透重災區

一份近二百萬名中共黨員的名單外洩，英國「星期日郵報」辨認出，部分中共黨員已滲透英國駐上海領事館、各大銀行、製藥公司輝瑞和航空巨頭波音。澳洲「澳洲人報」則根據這份名單發現，有中共黨員曾經或目前受雇於駐上海的澳洲、美國、英國、德國、瑞士、印度、紐西蘭、義大利和南非等國代表機構，至少十個駐上海的領事館聘用中共黨員，擔任高級政治和政府事務專員、文員、經濟顧問和行政助理。看來，這份近二百萬人的名單，還可以解碼出更多的聳人聽聞！

另，英國「經濟學人」報導，中共負責對外聯絡的中聯部，積極延攬外國政黨與政治人物，替他們安排政治治理訓練課程，並在課程中夾帶灌輸「習近平思想」與中共集權專政優勢；中聯部自稱，已與超過一六○國、逾六百個政治組織建立聯繫。美國「華爾街日報」則指出：歐中年度經貿論壇，於十一月低調取消，因為北京不讓批評者與會，而歐盟拒絕。「戰犯」是批評北京處理香港與維吾爾族人事務的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰，以及德國墨卡托中國研究中心負責人胡謐空。

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以上四項媒體報導，不必說只是冰山一角，卻頗足以令人想像，中國戰狼出征之前，「明修棧道、暗渡陳倉」已久。習近平是個分水嶺，中國的外交戰略，揚棄韜光養晦，四處秀肌肉。其表現有兩種，一是戰狼外交，二是羊皮外交。戰狼外交，白刀子進紅刀子出，也就是血滴子到處飛，不聽話的報復伺候，捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，北京逞兇鬥狠連鋼琴訂單都取消；澳洲要求調查武漢肺炎，包括紅酒遭到關稅懲罰，戰狼不是吃素的。不過，大多數時候，戰狼總披上羊皮，裝成一副吃草的模樣，讓國際誤以為它是和藹可親的散財童子，一帶一路便是經典之作。戰狼披上羊皮，澳洲的受害故事很值得一讀。

但，戰狼外交、羊皮外交的兩手策略，重災區看來可能是美國。多年來，一如龐皮歐所說的，中國竊取美國財產、洗腦美國人民。今年大選爭議不休，被質疑的紅色滲透也一一浮顯。投票前，社群媒體、主流媒體的雙重標準，已足令人對美國式民主大開眼界，沒想到，投票後才浮現的怪現象，更為膽戰心驚。現在，臉書「反托辣斯」已經進入議程，卻仍有四位與中國關係密切的前州長希望新政府取消對中額外關稅。前華盛頓州州長駱家輝且言：「與中國保持貿易來往，一來可幫助中國發展，提高他們的生活水平；另一方面，協助美國農夫及公司出口產品到中國，達到雙贏」，至於知識產權被中國竊取，「這是聯邦政府層面問題﹐應留給華府與北京交涉」。美國充斥這類的「中國隊友」，習近平自然躍躍欲試。

這次大選衍生的爭議，從競選期間便有蛛絲馬跡。奇怪的是，以美國社會的開放程度，諸如拜登之子杭特的筆電門，喬州選務官員將共和黨的監票員趕走再從桌下拉出幾箱選票繼續計票，種種異於往常的現象，幾乎都被社群媒體、主流媒體所忽視。Google擁有的YouTube更進一步聲明：大選已經告一段落，因此決定將會刪除聲稱大選有舞弊情況的影片。這是美國式民主的突變？還是中國數位極權主義的進擊？恐怕比川普或拜登誰輸誰贏更值得注意。站在旁觀者的角度，我們也希望一切的疑慮、指控皆屬多餘，但若言之鑿鑿未能調查釐清，難免造成美國式民主的創傷症候群，且淪為北京宣傳專制優越性之口實。

也許不算開玩笑，這次美國大選，彷彿是川普與習近平在競選，與其說是共和黨與民主黨之爭，不如說是美國共和黨跟中國共產黨對決。武漢肺炎，從隱匿源頭到危害國際，是不是習近平的逆襲？美國大選前後，訊息傳播的不對稱選戰，是不是有外部的幕後黑手？這些問題尚未水落石出，紅色滲透在國際又甚囂塵上，美國且傳出深入政治圈的「方芳」間諜案，而十四日選舉人團行禮如儀確認大選結果。拜登勝選演說稱，這是「我們人民的勝利」。紅色滲透，無聲的戰爭。此時此刻，若習近平在中南海開香檳，則美國式民主、美國這個國家，乃至包括台灣在內的民主世界，恐怕將有更不可預測的危機。這，應該是拜登「找回美國的靈魂」的重要課題。

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