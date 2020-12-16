自由廣場》國軍裝備命名塗裝 更符合台灣特色

◎ 宋磊

隨著「國艦國造」全面開工，蔡英文總統特地前往位於宜蘭的「龍德造船廠」，主持沱江級量產型首艘艦的命名下水典禮，新船名為「塔江艦」，不但充滿本土氣息，也更加符合保家衛國的精神。

貴報報導，「塔江」首字源自於台東縣塔瓦溪，該溪為排灣族長年生活領域，因排灣族不懼艱難，驍勇善戰的精神更能激勵艦上官兵；加上「塔」象徵船艦擔任我國的海上堡壘，誓死捍衛民主的中華民國，亦積極捍衛台灣的國防安全。

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海軍軍艦以往均以古代的中國名將／地理作為命名依據，雖沒有任何對錯，但鑑於海軍所防衛的疆域僅為台澎金馬與其他附屬島嶼，因此新型裝備若能依照具有台灣特色的原住民、地理作為命名依據，不但更具有台灣特色，也更能激發國軍官兵保家衛國的雄心壯志。

另位於花蓮空軍基地的F16戰機，為符合居住在花蓮的阿美族人之文化，特地在戰機機身，塗上與阿美族人有關聯的太陽戰神「馬拉道」，不但能拉近軍方與當地百姓的感情，塗有原住民的圖騰，更能增進軍民之間的情感。

國軍裝備在命名／塗裝上，若能持續採用符合台灣文化特色，官兵在招募上，相對來說就更能拉近軍民距離。著名的美軍裝備在命名上，同樣採納原住民的名字，做為裝備的命名，包括戰功彪炳的「AH-64」阿帕契直升機，其「阿帕契」（Apache）的名字來源，就是從原住民「阿帕契族」而來。

（作者是中正大學戰略所碩士）

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