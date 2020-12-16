自由廣場》全面排除中國元素搞「軌」

◎ 于則章

耗資近六百億、歷經十一年始竣工的台中捷運綠線，才在十一月間宣布通車並試營運，民眾歡天喜地前往試乘，沒想到一個星期不到就發現列車連結器軸心斷裂而被迫暫停，更引爆台中市政府揚言向北市求償的政治風暴。

對此，台中市議員張耀中爆料，連結器軸心雖來自美國，是日本川崎重工委託美國供應商負責，但聽聞是供應商交給中國製造、硬度不足，是否因品質不佳才造成斷軸，要求交通局儘速釐清。而美國公司委託中國製造，是否違反合約、有無疏失？他擔心求償無門，希望能對川崎重工假扣押。而北市府捷運局表示，連結器軸心是川崎重工向「西屋制動」訂購、在日本組裝運送到台灣，品管由美國處理，但西屋制動是跨國集團，有些材料在其他國家製造，軸心是否中國製造，還要再確認。

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近廿年來，中國投注重金發展鐵路軌道運輸事業，且野心勃勃地在全球與日、德、法等先進國家搶奪市場，舉世皆知。只不過，中國雖常透過優惠貸款以及低價搶市，但中國製列車和各種軌道產品卻是品質低劣，以至於二○一六年新加坡地鐵因為中國製列車出現裂紋，有卅五列須退回替換，當時新加坡與中國當局將此列為機密，秘密進行換貨。此外，同年菲律賓耗費卅八億披索（約廿二．三億新台幣）向中國購買的四十八節輕軌車廂，因訊號系統瑕疵及其他問題，一直未被使用，當時菲國政府擬請第三方進行檢測，並考慮以品質不合格為由，向中國要求退貨。

無獨有偶，香港鐵路公司斥資十一．四億元，向中國長春軌道客車採購十七列列車，因外型設計有如高仿版日製SP1900型列車，被鐵道迷戲稱為「假千九」。雖然首列「假千九」列車已在二○一七年於馬鞍山線，與日本製列車一同營運，但在今年三月港鐵首度調配「假千九」列車於西鐵線行駛，當日中午於西鐵屯門站首航後不到三個小時，行駛到美孚站期間，列車突然廣播要求所有乘客下車，提前收班。有鐵道迷引述現場消息，指因發生訊號系統故障，令列車需要「清客」提早回廠檢查，而香港網民對於中國產車「行半日即壞」，嘲諷早是意料中事。

最近台鐵斥資二五三億元向韓國現代樂鐵公司採購，被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，也被立委踢爆出現包含扶手搖晃、門板破洞、資訊系統文字顯示錯誤、扶手未焊接完全等缺失。不過台鐵澄清，車門破洞其實是用來標註門板刮痕的黑色膠帶；扶手只要符合穩固性及安全性即可，未要求焊接。另對於新車使用多項中國製品，台鐵局表示，主要設備均非中國製，還說將與第三方獨立認證及驗證公司德國萊因持續把關，要求立約商現代樂鐵公司針對交車測試中所提各項缺失確實完成改善。

就此來看，只要含有中國製造的軌道運輸系統，無不發生問題，幾乎到了有口皆「悲」的地步，政府近年來投注鉅資發展軌道運輸，實應全面排除中國元素搞「軌」，切勿任由廠商「自行其是」，否則輕則重創政府公信力，重則危及公眾安全。

（作者是公務員）

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