自由廣場》不捨黎智英

◎ 朱孟庠

黎智英何許人？香港企業家及社會運動人士，佐丹奴、香港蘋果日報、壹傳媒創辦人。對這樣一位香港社會知名人士，中共都毫不留情地以鐵鍊綑綁身與手，全世界再也找不到如此不尊重媒體業、踐踏人權的政府， 黎的罪名是「勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全」。黎的推特被王丹、吾爾開希等人追蹤，而黎智英也追蹤了總統蔡英文、美國國務卿龐皮歐；還見了美國高層……真是夠荒誕的罪名，看看其粗暴的狠勁，中共是連演都不演了？黎身家百億，絕對可以離開香港，但他挺直腰桿無所畏懼：「我願意為香港犧牲，不會離開香港、不怕坐牢。」是真捍衛自由的好漢！中共之所以殺雞儆猴拿下黎智英就是給香港人看：管你什麼社會賢達、名門富商，港區國安法上路後，還想跟共產黨爭什麼民主人權？當然也是教訓黎給台灣人看。

反觀旺中集團的蔡董，最高行政法院已裁定抗告駁回，中天新聞台執照十一日午夜到期，蔡仍不斷批判政府箝制言論。更大言不慚地表示：「我是台灣人，就是中國人」，絲毫不掩飾其為中共宣傳的企圖。蔡衍明該認識身為中國人的悲哀，看看真正中國籍壹傳媒發行人黎智英的處境和風骨，黎智英落入專制魔掌下有何自由可言？而蔡可以在自家媒體頭版，整版痛罵蔡總統、蘇院長、ＮＣＣ委員可恥，還不夠自由？真要談言論自由，蔡董敢替黎智英說句公道話，向中共爭取新聞自由？至於國民黨呢？永遠都是選擇性的人權信念，碰到中共就啞口。

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另一位媒體人前台大新聞所所長彭文正，以重磅貴賓身分參加當晚告別中天聲援會。自喻為專業、深綠急獨人，卻手持「中天新聞」四字的麥克風和統派人士有說有笑，如何解讀這影像意涵？是彭教授去宣揚言論自由理念？還是透過中天放送獨派（彭自稱）學者也背書挺中天的「統戰言論自由」？中共和中天觀眾又接收到何種訊息？同理，彭文正在國民黨中常會的影像，是國民黨接受彭文正台獨理念的洗禮？還是國民黨以彭文正曾是深綠獨派之姿反本土政府，用以打擊本土政府的威信？

蔡衍明是遊走兩岸的生意人，沒有民主信念：「真希望看到兩岸統一的那一天」，說穿了中天電視台就是蔡衍明執行中共促統的心戰喇叭，全世界沒有那個國家會把有限的頻道資源送給敵國統戰。政府即便是以行政命令收回都不為過，何況ＮＣＣ也已走完了完整的程序，並經法院認定，故彭文正夜奔敵營就是假專業之名，行專業之虛，他是聰明人，為何甘於被利用，應是自有其盤算。

（作者為李登輝民主協會顧問）

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