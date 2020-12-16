自由廣場》（林保華專欄）黎智英與「香港腳」

香港壹傳媒創辦人黎智英以租賃詐騙為名，被香港特府拘捕，並且禁止保釋，理由是防止他潛逃。這樣一個罪名也要潛逃，實在說不過去，隨後加重罪名為香港國安法中的「勾結外國勢力」。為了證明黎智英的確有飛簷走壁的潛逃能力，在出庭時連腰上也用鐵鍊綁住。

似曾相識。因為讓我想起十二年前，馬英九一上任總統，就對前總統陳水扁進行境管。接著什麼罪名還不知道，也還沒有起訴，就把阿扁抓起來，並以防止潛逃為名不准保釋。隨後他的蝦兵蟹將列隊公開發誓一定要把阿扁定罪。台港關係如此緊密，由此可見。

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阿扁擔任總統時，曾比喻馬英九為「香港腳」，那是一種臭腳的頑疾。當時有人不以為然。然而自稱為香港人，在台灣享受過「僑生」優待的馬英九，可以為中天電視頻道被取消而聲嘶力竭吶喊，對香港壹傳媒被打壓，將老闆黎智英五花大綁卻視若無睹。這是堂堂香港人的所為，還是臭不可聞的香港腳？不久前阿扁見到馬英九時，不怕被熏臭的表現，阿扁自己可能都忘了說過的話，我卻一直記住。

九七香港主權轉移後，黎智英對台灣寄予厚望，先後創辦台灣壹週刊與蘋果日報。在馬英九執政時，黎的期望更高，二○○八年十一月收購中國時報系媒體，簽約當天被蔡衍明從中國飛回搶先而破局，蔡連帳目都不看，內幕耐人尋味。

黎智英不死心，乾脆投入巨資自己創辦壹電視，二○○九年二月十六日聘請金溥聰出任壹傳媒台灣電視事業總裁。金熟悉台灣媒體與政治生態，馬英九又是他的鐵哥，顯然黎認為可以比較順利獲取電視頻道與上架。但是才四個月，同年六月底金溥聰就以理念不合為由突然辭職。

在台灣政壇能夠左右金溥聰的只有馬英九，而能夠左右中華民國總統馬英九的，只有中共！香港腳這一腳踢得不輕，壹電視掙扎了三年終於忍痛出售，這一役，壹傳媒損失了約六十六億台幣。壹電視出售給練台生後，很快得到頻道上架。在壹電視與台灣的蘋果日報、壹週刊打包待沽時，蔡衍明一度也成為買家，在黎智英提高售價後知難而退。

從香港腳的上述表現，也可以知道為何香港特府對民眾的一再暴力鎮壓，馬英九不但不出聲，還讚揚林鄭那另隻香港腳表現比蔡英文總統還要好。兩隻香港腳同穿一條褲子，怎麼可能反向而行？

西方民主國家對一生為自由民主奮鬥的黎智英發出許多聲援呼聲，美國更持續進行制裁，台灣也逐漸加大援助力道，政府應該增加預算，善用人力物力。香港腳及其同夥不論如何搗亂，包括反美豬，只能進一步暴露他們用香港腳投共的臭醜面目。不怕挫折，加強天下圍共，才能解決黎智英與香港人的苦難。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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