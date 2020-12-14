自由廣場》廢除監察院

◎ 張淑中

媒體報導，立法院司法及法制委員會上月排審「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，傳出民進黨黨團總召柯建銘在與人權會溝通時一度拍桌，要求退回草案。但柯建銘受訪時澄清，他並沒有拍桌，要求退回是因立法院先前就已決議本案要用「監察法修正草案」處理，況且該草案賦予人權會有釋憲權，完全違憲。

有關監察院究竟應扮演何種角色？過去朝野政黨與學術界一直有不同聲音及改革方案。民進黨與部分學者認為，我國中央政府體制的定位不明，以及考試院與監察院的功能不彰，因此建議政府應進行修憲，並徹底廢除考、監兩院。但因修憲廢除兩院，會將「五權憲法」改為「三權分立」，此為國民黨及政治保守人士所無法接受，因而上述憲改主張一直無法實現。

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近年來，隨著時空及政治環境的大幅改變，廢除考監兩院在朝野政黨間漸漸有了共識。例如今年十月上旬，國民黨立法院黨團總召林為洲公開表示，既然朝野在「十八歲公民權」、「廢除考監兩院」都有修憲共識，希望能夠儘快處理，畢竟案子送出立法院後，還有公投要實施。除此之外，時代力量黨團也於十二月一日召開記者會，公布該黨的未來五大憲政主張，其中一個訴求就是廢除考監兩院。

此次監察院欲制訂新法，增設人權委員會組織之事件，已給予各界自我擴權的負面形象，連民進黨自家人都反對。換言之，廢除考監兩院，長期以來，即是民進黨的強力主張。既然如此，蔡政府就不應再擴大監察院的組織與權力，而是爭取在野黨的合作，展現政治決心，未來修憲廢除監察院，才是正確作為。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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