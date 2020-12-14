自由廣場》廖國棟、蘇震清是否續押的憲政思考

◎ 黃惟冰

由於蘇震清與廖國棟等兩位疑似涉貪的立法委員仍在羈押禁見，但三個月的首次羈押期，即將於十二月二十一日截止，司法院已於日前代台北地方法院，函請立法院准予續押。立法院長游錫堃也將於十四日就此事進行朝野協商，再行回覆。

首先，根據憲法增修條文第四條第八項，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」。換言之，立法委員作為行使立法權的主要人物，除非經立法院同意，否則在立法院會期中，得免於司法權的逮捕或拘禁，是基於我國憲法五權分立，相互監督制衡所需，明文有據，並非特權。

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其次，如今司法權請求在立法院會期中續押立法委員，亦為憲政首例。因此，不論十四日立法院朝野協商結果為何，都將成為下一次相同情況再度出現時，司法權與立法權協調時參考、援引的前例。有鑑於此，立法院十四日的決定，不能只考慮當下的個案，也須為日後情境預作設想。

再者，本屆立法院由民進黨獲得絕對多數，在一一三個席次中，民進黨囊括六十二席，比表決過半所需的五十七席還多出五席。然而，這樣一面倒的席次分佈，卻也容易讓人輕忽司法權在立法院會期羈押立法委員，可能造成的嚴重後果。

試想，倘若今天執政黨在立法院僅獲得五十七席，甚或五十六席，那麼只要有任何一位執政黨或在野黨的立法委員因為遭到羈押，無法出席表決，就可能導致國家重大政策在贊成與反對之間，出現截然不同的投票結果，例如，總預算上看千億的軍購遭到否決，或通過與中國簽訂和平協議等。屆時，難以想像的後坐力與成本，又豈是單一司法個案的需求所能承擔？

最後，續押與否雖是二選一，但實際效果則非零與一的極端拔河。透過科技與人為的約束及監視，相信仍可在不續押的前提下，做到避免讓涉案立法委員有串證或逃亡的機會。

總結而言，確保立法委員在立法院會期中能夠依民意託付，實行職權，參與表決，不僅獲憲法保障，更是我國民主制度落實的重要環節。其重要性，相較於單一司法個案，應是有過之而無不及。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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