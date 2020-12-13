自由廣場》學生談新聞自由

◎ 陳泓瑋

言論自由是我國憲法第十一條明文規定受保障之權利，新聞自由當然包括在內。十二月十二日，中天新聞台因為NCC日前決議不予換照而下架，從五十二台頻道消失，其一再主張「侵害言論自由，新聞自由已死」，筆者認為未盡符合。

媒體是第四權，和其他三權（行政、立法、司法）產生制衡，監督國家及政府，不該受到國家權力介入，避免在民主社會中喪失功能。可是電視頻道，具有公共性質，在資源有限的情況下，理應受到政府監管，況且電視頻道具即時、普遍，可以說是民眾日常生活最常接觸去了解時事的媒介，因此媒體更應盡到善意查證及立場公正的態度。

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憲法保障新聞自由，但一個媒體充斥假新聞，不經查證，或立場過於偏頗，都有失於成為媒體應盡到的義務。雖說閱聽人必須擁有媒體識讀的能力，但有時候媒體有特定立場，藉由一些口才極佳的政治評論員說得天花亂墜，把虛構說成事實，影響閱聽人對議題的看法，並非一件好事。

台灣當然不能只有一種聲音，政府不能介入媒體播報的內容，抑或限制媒體只能說政府的好話，不能批評，這也是憲法何以保障新聞自由之目的，然而，一個不合適的媒體，播報誤導民眾的新聞，刻意炒作議題，對一個民主國家來說，也是一種困擾，這個時候就需要NCC主管機關介入，藉由民眾檢舉，事實的查證，發揮影響力，為民眾把關媒體的品質。

中天新聞撤照關台是一個借鏡，期望台灣的媒體都能夠善盡新聞倫理，秉持進入新聞界的初衷，善盡成為一個報導者該成為的角色，公正客觀的播報事實。更希望能夠少一點特定立場，讓民眾擁有獨立思考、立場選擇的機會，多多對公共事務發表自己的看法。

（作者就讀東海大學法律系）

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