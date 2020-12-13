自由廣場》談衛生棉互助行動

◎ 楊佳嫻

今年十月，上海華東法政大學教學樓四處廁所外面都出現「衛生巾（棉）互助盒」，提倡「拿一片放一片」，維持數量，供臨時需要的女性使用。至於互助盒不設置在女廁裡面，一方面是怕廁所內比較潮濕，影響衛生棉品質，另一方面，也表現出「月經並不羞恥」的進步意義。短短一個月內，互助盒出現在中國三百多所中學與大學內。連帶的，關於打破「月經羞恥」，甚至進一步討論「月經貧窮」，也成為熱門話題。

事實上，這個行動本身就是從解決「月經貧窮」出發的。「予她同行」（Stand by Her）這一中國草根女權運動組織，為了減輕農村的月經貧窮現象，籌款購買衛生棉致贈兩千位農村地區少女，並提供性教育知識。之後在中學與大學內的「衛生巾互助盒」即是受此啟發。該組織發起者梁鈺在這方面的倡議，還可以追溯到COVID-19肆虐武漢封城期間，女性醫護人員相關衛生用品嚴重不足，向上級申請也往往沒有著落，梁鈺在網路上以「姊妹戰疫安心行動」為號召，以民間眾力送去大量相關物資，替女性前線醫護解決切身問題。

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今年二月，蘇格蘭議會全票通過，自明年開始，蘇格蘭各級教育機構與官方機構建築內，必須供應免費且足量的衛生棉、棉條與月亮杯，並加強「月經平權教育」。此一創舉正是為了降低性別與經濟上造成的衛生資源落差。

而在台灣，呼應此一議題，由民進黨江永昌、林宜瑾立委提案，同樣著眼於性別平權，將女性衛生用品視同民生用品，納入成為免營業稅商品之一，相關修法已經一讀完成。

（作者為台灣伴侶權益推動聯盟常務理事）

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