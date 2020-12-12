自由廣場》制憲 才能實踐世代正義

◎ 李坤融

十二月十日第二屆青年修憲論壇，聚焦談論「十八歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題。並邀請總統蔡英文、立法院長游錫堃、國民黨前主席朱立倫以及一八○位青年學子進行對談。

青年朋友們皆清楚，憲法議題不單只有十八歲公民權、廢考監等議題，還有更多的是包含：基本人權的保障、社會制度的建構。當代台灣年輕人沒有機會參與經濟起飛、錢淹腳目的時代，面對我們的只有學歷貶值、貧富差距擴大、環境汙染、低薪就業等世代不正義問題。

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憲法是國家根本法律，更是能夠實踐公平正義的途徑。例如：我們於憲法內積極保障居住權、環境權、文化權等第三代基本人權，便能進一步要求當前執政者去執行憲法之意志，要求積極解決青年世代對於高房價、環境保障等當務之急。

然而，當前修憲門檻太高！我們可以理解中華民國憲法的超穩定結構不易打破，因此，執政者必須認清唯有容納更多議題，透過全面憲改、制定新憲方式，去探討例如：對基本人權保障討論、對國家正常化論述，才能捲動社會的討論，獲得最大的認同。

（作者為台灣新憲青年陣線發起人）

別忘了聽聽青年聲音

◎ 董昱輝

本月十日Nownews今日新聞網舉行第二屆青年修憲論壇，總統蔡英文致詞提到：「朝野合作、世代合作」是憲政改革的必要條件，而更為重要的是在憲政改革的路上「沒有人應該置身事外」。

憲法公布已近百年，但因歷史脈絡與社會變遷的問題，憲法所產生的問題也逐漸浮現。無論是政府體制問題、歷史脈絡所導致不符合現實的狀況，都成為憲法應積極修正的方向。

然而，在修憲的討論上，青年對於憲政改革的想像與看法，往往未被社會所接受或有效地反映出來。因此這次的修憲論壇，許多不同立場的青年熱切分享其觀點，對於新的憲法有什麼樣的期待，無論是居住正義等關於世代正義的理念，或是對於立法委員選舉方式與席次、不分區立委門檻改革的構想等，都反映出青年世代對於未來憲法具有高度理想與願景。

在憲政改革的路上，如何廣泛吸取青年族群的聲音與意見，並同時在各個世代間取得共識，找到台灣社會對於憲法方向的最大公約數，方有可能帶領台灣走向光榮的「憲法時刻」。

（作者就讀東海大學社會系、第二屆修憲論壇參與者）

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