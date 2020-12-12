自由廣場》國民黨錯亂的言論自由

◎ 吳諾特

中國國民黨主席江啟臣日前帶領黨幹部，前往景美人權紀念園區。作為昔日黨國時期打壓民主自由人權的政黨，如今卻踏入此地，將民進黨扣上罔顧言論自由的大帽子，不僅荒謬，更顯示國民黨的自打嘴巴。

國民黨似乎忘記過往對追求民主自由的人士，施以鎮壓、逮捕、刑求等行為的殘酷罪行，現在跑到人權園區作秀，指責並抨擊「綠色恐怖」，真是「作賊喊抓賊」。

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事隔不到一日，江啟臣及馬英九又針對中天不續照召開國際記者會，批鬥蔡政府，還自稱言論自由捍衛者，更對言論自由的殉道者鄭南榕進行消費，令人不齒。

NCC未准予中天續照應為可受公評之事，但非直接以戕害言論自由來套入。從過去中天新聞表現來看，少有公正客觀的報導。另以NCC駁回中天新聞換照理由來看，均以該台未落實新聞專業，屢次違反法律規範，二○一八至二○一九年亦已累積十二件裁罰金額高達千萬元，錯誤報導更是不勝枚舉。

舉例來說，二○一九年中天曾有兩百萬噸文旦丟入曾文溪的未經查證錯誤報導，造成農民莫大損失，以致該報導淪為假訊息之製造，如此違反新聞專業的媒體，馬英九時期卻讓其續照，遺毒數年，為人民之不幸。

不僅如此，中天新聞內控及自律機制亦呈現失靈狀態，不但在新聞製播時屢受大老闆干預，最令台灣人民印象深刻的，莫過於從國民黨初選開始，一路瘋狂報導韓國瑜，進行造神運動，戲劇性效果遠超越新聞本質，悖離新聞自主性及追求真相之價值。不只嚴重傷害台灣新聞傳播專業素質，連台灣民主價值也被破壞殆盡。

然而，國民黨傾全黨之力捍衛中天新聞台，根本不管言論自由之真諦，如今還空談似是而非的言論自由，卻刻意忘記憲法所論述之言論自由非無限上綱，如散布假訊息、紅媒滲透等非言論自由保障範疇，國民黨支持中天新聞台續照，反指控政府殘害言論自由之論述，即是放縱中天新聞誤導台灣人民視聽，傷害人民視聽權益的罪魁禍首。

（作者為政策研究人員，高雄市民）

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