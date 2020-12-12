自由廣場》妻子墮胎不須丈夫同意？

◎ 陳清龍

據自由時報報導，國健署將把現行《優生保健法》第九條第六款「施行人工流產，應得配偶之同意」，修改為不需配偶的同意，以符合聯合國CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）、CRPD（身心障礙者權利公約），強調消除對婦女的一切歧視。但當修法保障婦女身體自主權的同時，也將對配偶的權益及家庭帶來瓦解的衝擊。

婚姻是男女同意締結相互的親屬關係，建立家庭意味著婚姻的內涵是兩人共同的討論經營，尋求家庭的共識。一旦修法通過，父親將被從這參與、討論、決定的過程剔除，婚姻的一體性、共同承擔的約定被否定，孩子的生命權在母親的一念之間。

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若通過這項法律，也讓家庭處於一個更脆弱的處境。在主張性權、通姦除罪的現今台灣社會，這項法律將為因外遇懷孕的墮胎提供保護傘，因為婚姻不再強調互信，身體的自主才是婚姻關係中的最大神主牌。

支持修法的人提出，懷孕對婦女的健康有較大的衝擊，也讓面臨家暴、外遇的婦女有自決的權利。然而拓寬墮胎合法性並非唯一方法，當我們考量婦女健康衝擊，卻忽略墮胎對婦女身心風險；同時，面對台灣年年攀升的離婚率，愈來愈多的孩子在不穩定的家庭中成長，心理和情緒難以得到支持，這從前陣子大專院校學生接連發生自殺事件可見端倪。

是以，我們的立法更應朝向穩固家庭政策，例如建立婚姻協談的系統，幫助婚姻遇到瓶頸、面臨離婚的夫婦，獲得來自第三方的協談、支持。當婦女面臨家暴、外遇的衝擊，法令提供她墮胎的選擇。但我們是否完善其他的社會資源，讓婦女在能夠獲取足夠資源情況下，也有選擇生下孩子的權利？

在少子化的國家危機下，我們的法律不當只思量為符合國際公約，以消除歧視為名，而拓寬墮胎的合法性，讓家庭的穩固遭受侵蝕和瓦解！反而應當推展支持、維護家庭價值的政策，提供婦女面臨家庭危機時有足夠的資源與支持，讓修法朝向保護家庭，而非在解構家庭與破壞人倫的路上邁進。

（作者為尊重生命全民運動大聯盟執行長）

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