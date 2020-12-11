新聞線上》濫擋潛艦國造案預算

台灣具有作戰能力的潛艦只有區區兩艘，卻須承擔台海水下作戰任務，壓力可想而知，海軍官兵迫切需要更多潛艦投入，協助他們保家衛國，潛艦國造是在做「對」的事。圖為十一月二十四日蔡英文總統主持潛艦國造開工典禮。（資料照）

記者莊榮宏

馬英九當國民黨主席時曾在立法院擋下六十九次軍購案預算，使國軍弟兄得不到更好的武器，這段可恥紀錄將永遠伴隨馬英九，直到他死後仍將被千夫所指、遺臭萬年。

無獨有偶，國民黨立委江啟臣等人前天對「潛艦國造」預算提出凍結，其中馬文君一人就主張凍結五十億元，幾乎是一半預算，後雖改為卅億元，也逼近三成；他們甚至要求軍方提出報告後，必須「經同意」才能動支，從這項但書可預見這筆預算必一波三折，依國民黨前科素行，十分可能重演「馬六十九」的覆轍，最壞結果是使此案胎死腹中，屆時這幫立委將與馬英九齊名，同為國軍的歷史罪人。

請繼續往下閱讀...

潛艦國造若成功，啟航的那一天將是國人光榮感爆表之日，這是中共最不想見到的場景，但台灣的大敵在對岸，而非在內部，在野黨「再怎麼野蠻」，凜於同舟一命，都不應該為反對而反對。

最新一份民調顯示，被問到自認是台灣人或中國人時，將近「六成」民眾自認是台灣人，倘若只能二選一，自認是台灣人的比例更暴增逼近「八成五」。

這數據顯示，一旦面臨重大抉擇，絕大多數民眾決心站在台灣這一邊，這正是支持潛艦國造的底氣，以主席江啟臣為首的國民黨立委阻擋此案等於與民為敵，必將留下罵名。

上述民調也顯示一個重要現象，就是自認「既是台灣人也是中國人」的三成四民眾，一旦只能二選一，轉向台灣人認同的竟高達兩成五，數據的流動使人對台灣面臨考驗時的內部團結產生信心，即使有少數「傅作義」之流想趁機造反，也必難成氣候。

在野黨其實應該立志當「反錯黨」，執政者若做「錯」事就反到底，反之執政者若做「對」的事，就不宜照反不誤，否則就淪為不識大體的「反對黨」了。

台灣具有作戰能力的潛艦只有區區兩艘，卻須承擔台海水下作戰任務，壓力可想而知，海軍官兵迫切需要更多潛艦投入，協助他們保家衛國，潛艦國造是在做「對」的事，立委不須拿槍作戰，卻可拿筆批准預算，倘若愛護國軍，請從這裡做起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法