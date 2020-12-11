自由廣場》大社工業區降編之矛盾

◎ 沈迺訓

去年三月，高雄市都市計畫委員會針對「大社工業區通盤檢討」一案做出決議，把工業區由原本的特種改為乙種，創全國首例。儘管內政部都市計畫審議委員會尚未議決，但情勢仍朝向降編方向前進。

大社工業區落成於民國六十四年，與上游的中油高雄廠，成為台灣第一個完整的石化業聚落。當時社會對於環保工安的重視程度不若當今，時不時的工安意外、污染事件，著實讓周遭居民委屈。因此民國八十二年經濟部承諾，及八十七年內政部核定大社都市計畫之規定，決議將高污染、重化工業使用的特種工業區變更為低污染、民生工業使用的乙種工業區。

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無可諱言，業者本就應負責工安環保責任，在沒有實質改善前，任何說法都要打上折扣。然而，整整一○九公頃大社工業區內十二家廠商，取得土地之初都是合法申請購買取得，廠商在扣除應履行違規改善的因素外，照理不應讓廠商從合法使用土地，變成非法使用土地。

相較於近年農地工廠合法化，不分藍綠均設法尋求解決之道，一直到去年工輔法通過後，多數廠商取得可以合法經營的明路；為何違法使用農地可以合法化，而合法購買的工業土地，甚至是政府開設的工業區，卻變成非法使用？

大社工業區不僅是合法經營，且各廠商均未有法規應予解散歇業、撤銷許可的重大情事。如真執行降編政策，廠商的生計、員工的去處等問題，是否應比照土地徵收造成所有權人權益損失，建立填補所失利益的補償制度？

（作者為前高市府勞工局機要秘書）

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