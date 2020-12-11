自由廣場》反美豬神邏輯 老美難懂

◎ 吳海瑞

過去十年來（二○一九與二○一○比），美豬出口值增加四十五％，美牛則倍增，前者平均每年成長約四％，後者約八％。

美豬已進口台灣廿餘年，但因為國人愛吃國產溫體豬肉，目前國產豬市場占比達九十．六％，而去年美豬出口兩百六十七萬公噸，僅一萬一千多噸來到台灣，在台的市占率僅一．二％。

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據中央社報導，中華民國養豬協會秘書長張生金表示「目前開放進口的不含瘦肉精美國豬肉每公斤才新台幣卅五到四十元，幾乎是國產豬肉生產成本六十到六十二元的一半」。可見美豬的低成本，在台灣市場沒有殺傷力，這麼多年才累積這麼一點成績。從行銷角度來看，產品「差異化」（台豬的口味、溫體豬的偏好），讓美豬的「低成本」優勢或策略，完全起不了作用。因此張生金接著表示「如果輸入含瘦肉精的豬肉，價格更低，衝擊可能會更大」，這話是不合乎行銷邏輯的。

國民黨反（萊）豬不反（萊）牛，牛豬分離的理由是：國人吃牛肉的人少，吃豬肉的人多。這個理由更禁不起進一步檢驗。

台灣牛肉市場中，本土牛只占五．三％，最大宗為美國牛，占四十六．六％，去年進口六萬四千多噸，與二○一二年比，成長近三倍，表示美牛頗受國人青睞。以兩千三百萬人計算，去年平均每人食用美牛約三公斤，美豬是半公斤，足足有六倍。考量牛豬食用人口的懸殊，應數倍於此，換言之，攝取過多會危害健康下，這些牛肉饕客其體內累積的萊克多巴胺，才是該被關注的重點。難怪批踢踢上有人留言：「幾十萬噸美牛吃完都不怕，八年後突然要反DPP，再跟我說怕」；「哪有瘦肉精在豬肉不能吃，在牛就可以」。

從經貿角度來看，美國在意的重點是「維持貿易（對美國而言）的公平性」。在美台關係空前友好氛圍下，台灣渴求加入貿易協定；美豬在台的市占率（對養豬戶的衝擊）又這麼微小；執政黨有高支持度，而反對黨當年也開放美（萊）牛，台灣朝野應當不會排斥豬隨牛後才對，但，這次似乎踢到鐵板了！

台灣輿論的碾壓美豬，不，台灣的神邏輯，老美是難懂的。

（作者為上市公司專業經理人）

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