自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文，快救救香港！

Taiwan can help, and Taiwan is helping!真的嗎?在協助香港人民脫離中共魔掌方面,為什麼既沒能「援助」,也沒進行「救命」?難道台灣只能在防疫上送口罩?蔡英文總統提到黃之鋒、周庭、林明彥等年輕的香港民主鬥士被捕,只說「我們要全力捍衛民主或是向專制體制屈服?」豈不是正像香港人所說的「口水多過茶」!

這個質問其實在陸委會發言人口中已有答案。邱垂正表示,台灣有三個方向在做:一個是鬆綁香港優秀畢業生來台、一個是放寬香港專業人士來台、一個是開通港人來台投資的綠色通道。天呀!香港已經喊「HELP」了,台灣還用太平時期的方式去處理?什麼「優秀畢業生」、什麼「專業」、什麼「投資」,這種經濟誘因是日用平常,現在火燒到眉毛了,緊急救難都來不及,還慢郎中面對急驚風?讓人不屑。陸委會主委陳明通表示,在港成立「台港服務交流」是「援助」,不是「救援」。話夠白了罷!香港難道只要「援」而不必「救」!? 難怪BBC做訪問,有香港人感到台灣政府只停留在「支持」層面,好像「只是鼓勵你,加油!」

在香港反送中這波運動中,從蔡政府到民間轟轟烈烈全站在香港人民這一邊,匯成巨大的聲量,「今日香港、明日台灣」變成動人且有力的口號,蔡英文能夠高票當選,這是重要因素之一。香港人爭取民主、自由,明顯受到台灣的激勵,台灣當然是「反送中」敲鑼打鼓的啦啦隊。那麼逼近在眼前的問題是,香港幾乎被中共壓死、壓扁的此時此刻,台灣人難道沒有愧疚感、失落感?民進黨難道沒有覺得虧欠香港人?

香港當局說捉黨主席就捉、要解職議員就解職、要逮媒體負責人就逮,參與中文大學畢業遊行的八人,最小的十六歲,全部被捕。接著又拘捕八名民主派人士,包括前立法會議員胡志偉、朱凱迪及梁國雄,新任民陣召集人陳皓桓以及多名區議員。台灣能夠眼睜睜的看著香港被中共土石流掩埋?台灣還有「再想想」的餘裕?

有民進黨立委說,挺香港「可以做不可以說」。問題是,台灣官方有必要畏畏縮縮嗎?共匪飛機每天都飛近領空,「台獨名單」把蔡英文、蘇貞昌都圈進去;原是擺著給台灣看的「一國兩制」,現在赤裸裸砸給台灣看!台灣還需要躲躲藏藏?德國聯邦議院外交委員會主席呂特根(Norbert Röttgen)呼籲德國、歐洲與西方國家要做得更多,「反覆戳中國的痛處,敦促外界關注中國違反條約」,歐盟議會議員拉姆斯多夫(Alexander Graf Lambsdorff)提議,應有「具體制裁北京這種反民主和自由運動的責任」。這些話、這個角色,不是蔡總統要扮演的嗎?

台灣要站在「救港抗中」第一線,修法也好、立法也好、大規模行動也好,怎麼做都不夠,何況惦惦呢!不要蒙上「Shame on you」的封號。

(作者金恒煒為政治評論者;http://wenichin.blogspot.tw/)

