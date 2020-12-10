自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文，快救救香港！

Taiwan can help, and Taiwan is helping！真的嗎？在協助香港人民脫離中共魔掌方面，為什麼既沒能「援助」，也沒進行「救命」？難道台灣只能在防疫上送口罩？蔡英文總統提到黃之鋒、周庭、林明彥等年輕的香港民主鬥士被捕，只說「我們要全力捍衛民主或是向專制體制屈服？」豈不是正像香港人所說的「口水多過茶」！

這個質問其實在陸委會發言人口中已有答案。邱垂正表示，台灣有三個方向在做：一個是鬆綁香港優秀畢業生來台、一個是放寬香港專業人士來台、一個是開通港人來台投資的綠色通道。天呀！香港已經喊「HELP」了，台灣還用太平時期的方式去處理？什麼「優秀畢業生」、什麼「專業」、什麼「投資」，這種經濟誘因是日用平常，現在火燒到眉毛了，緊急救難都來不及，還慢郎中面對急驚風？讓人不屑。陸委會主委陳明通表示，在港成立「台港服務交流」是「援助」，不是「救援」。話夠白了罷！香港難道只要「援」而不必「救」!? 難怪ＢＢＣ做訪問，有香港人感到台灣政府只停留在「支持」層面，好像「只是鼓勵你，加油！」

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在香港反送中這波運動中，從蔡政府到民間轟轟烈烈全站在香港人民這一邊，匯成巨大的聲量，「今日香港、明日台灣」變成動人且有力的口號，蔡英文能夠高票當選，這是重要因素之一。香港人爭取民主、自由，明顯受到台灣的激勵，台灣當然是「反送中」敲鑼打鼓的啦啦隊。那麼逼近在眼前的問題是，香港幾乎被中共壓死、壓扁的此時此刻，台灣人難道沒有愧疚感、失落感？民進黨難道沒有覺得虧欠香港人？

香港當局說捉黨主席就捉、要解職議員就解職、要逮媒體負責人就逮，參與中文大學畢業遊行的八人，最小的十六歲，全部被捕。接著又拘捕八名民主派人士，包括前立法會議員胡志偉、朱凱迪及梁國雄，新任民陣召集人陳皓桓以及多名區議員。台灣能夠眼睜睜的看著香港被中共土石流掩埋？台灣還有「再想想」的餘裕？

有民進黨立委說，挺香港「可以做不可以說」。問題是，台灣官方有必要畏畏縮縮嗎？共匪飛機每天都飛近領空，「台獨名單」把蔡英文、蘇貞昌都圈進去；原是擺著給台灣看的「一國兩制」，現在赤裸裸砸給台灣看！台灣還需要躲躲藏藏？德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）呼籲德國、歐洲與西方國家要做得更多，「反覆戳中國的痛處，敦促外界關注中國違反條約」，歐盟議會議員拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）提議，應有「具體制裁北京這種反民主和自由運動的責任」。這些話、這個角色，不是蔡總統要扮演的嗎？

台灣要站在「救港抗中」第一線，修法也好、立法也好、大規模行動也好，怎麼做都不夠，何況惦惦呢！不要蒙上「Shame on you」的封號。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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