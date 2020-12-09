自由廣場》盧市長還我山手線

◎ 蔡木章

貫穿台中市區的捷運綠線即將通車，而攸關海線城鄉發展指標的「大台中山手線」則仍胎死腹中，國民黨籍海線市議員李榮鴻日前關切何時能推動；市長盧秀燕雖稱其並無軌道建設，但重點是經費問題，且重大軌道運輸建設，必須中央核准、地方才能做。

觀諸盧秀燕的論調，卸責中央拖延推動等於宣告山手線死刑。按鐵道建設，凡涉及用地徵收、都市計畫等，皆須由地方政府「主動提出」，再送交通部審議與行政院核定，各縣市皆然，沒有例外。

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換言之，發動權在台中市，然盧市府卻消極的不作為、不配合，此等罔顧偏鄉發展及民眾通行權益的行徑，等同放棄海線，把廣大海線居民當作次等國民，市民定會看在眼裡，記在心裡。

況且，大台中地區山海線計畫係蘇嘉全競選台中市長時，於日南慈德宮對選民的承諾。繼林佳龍市長後，積極規劃並成功爭取到交通部的前瞻計畫預算。分第一階段（大甲─追分、大慶─烏日）暨第二階段彩虹線（大甲─后里），對於縮短城鄉差距具關鍵性的意義。

時光倒流至兩年前，盧秀燕在其當選後第三天，隨即在接受媒體專訪時，批判林佳龍的山手線是燒錢的政策、經濟效益低，並聲稱她不會做，簡直把人民裝肖維。雖然盧事後改口說不是不做，是因非當務之急。然而兩年過去了，人民還會再給妳四年嗎？

（作者從事服務業）

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