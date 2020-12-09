自由廣場》（林保華專欄）美國應重新進行選舉投票

有關這次美國總統選舉舞弊的爭議還在持續。表面上川普的訴訟節節敗退，然而完全無法釐清疑點，反而產生更多疑點，可能涉及更大規模的結構性舞弊。這場「選舉戰爭」，不但關係美國本身，也關係到世界前途。

從十一月三日接近半夜，一些搖擺州計票突然停止，然後拜登得票率火箭式上升，這場選舉就被質疑舞弊。

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相關選舉官員的齊聲否認，甚至聲稱這是歷史上最乾淨的選舉，更不值一駁，因為如果承認有舞弊，他們首先就要被問責！然而除了他們之外，還有一些地方官員也站在川普對立面，甚至包括若干共和黨國會議員與州政府官員，這是怎麼回事？

不排除有些人被中共或其在美國的代理人收買，錢能通神，何況是人？但更多的原因是，許多善良的美國人一直堅信他們的制度，不知道制度也有漏洞可鑽，尤其中共最善於此道。也因此除非有許許多多非常明確的證據，他們很難相信。而一些現任官員，更不敢拿他們的政治前途與利益，為一個不可知的未來去下注。所以「隨大流」是最明哲保身的，而「大流」則是由主流媒體製造出來。

我不曉得這些過去受中共敵視的主流媒體與社群網路有無被收買，還是出於對川普的偏見。但是中共刊登大量廣告至少是變相收買，台灣過去選舉期間也有類似情況。

華爾街的財力當然不可低估。但是他們別忘了，廿五年前大摩協助王岐山建立首家中外合資的投資銀行中國國際金融股份有限公司（中金），大摩佔三分之一股權；九年後，由朱鎔基兒子朱雲來負責的中國管理層為了謀取自身更大利益，運用財技稀釋大摩股權，迫其售出。華爾街不應為眼前利益而忘記教訓。訂立長期公平對等的遊戲規則，才是自由經濟應有之道。

選舉訴訟的重新驗票，並不是重新計票，因為非法選票已經灌進票箱。驗票主要就是查驗登記投票的選民與正式開票的票數是否一致？如果查出一個選區有重大問題，有理由對整個選舉合法性提出質疑，因為這次弊端是集體性的。例如主流媒體集體杯葛川普，三家電視台同時停止播出川普的講話等，何況還有廿八州同時使用Dominion計票機，是要達到骨牌效應（Domino）嗎？這更需要技術驗證。

最近網路傳出，中國人民大學國際關係學院副院長翟東升的講話，他興奮的透露，中共這些年運用什麼手段控制美國。該學院另一位副院長，則是號稱習近平國師的金燦榮，因此不必懷疑講話的權威性。

如果一名小偷在行竊時被抓住了。民眾有權要求司法機關在聆訊時，也調查他有沒有犯其他案子，而不是要民眾拿出此賊在其他地方犯案的證據，然而即使重查，有些證據已被毀滅。舊制度遇到新問題，訴訟要打到最高法院，法院能否以「失信」決定重新投票？不但可以平息紛爭，防止分裂，也體現美國真正的民意。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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