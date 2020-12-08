台灣農村小孩都知道「草蜢弄雞公」這句活潑生動、描繪生活情境的俗話，但有人別有用心，扭曲事實以比喻國與國關係，「兩岸關係」，便凸顯矯情與膚淺。

一個母語並非台語的中國派，用「草蜢弄雞公」誣蔑台灣，真是黑白不分。即使把台灣當草蜢，中國是雞公，事實是雞公想吃草蜢，草蜢不願送死，只求避險保命，弄雞公是惡意欲加之罪。

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雞公與草蜢是天生，國家境遇起落無常。「大江大海」逃難世代走過的歷史，西安事變之前，國民黨是大公雞，把老毛草蜢追殺兩萬五千里；但內戰末期，老毛變雞公，國民黨變草蜢，一路落跑到台灣。

在歷史長河，羅馬帝國雄據歐亞；大英帝國日不落，殖民美洲；蒙古人征服大宋，遠征歐洲；蘇聯稱霸歐亞；愛新覺羅入關吃掉大明雞公。這些不可一世的公雞，已經不復當年。

不甘逃難的世代，如果像雷震批「反共游擊隊」騷擾中國沿海是「草蜢弄雞公」，那就很貼切，但本土政權知道雞公吃草蜢的本性，並沒有「反攻大陸」之念，只求保持距離以策安全，那是躲雞公，不是弄雞公。

現代國際秩序和政治學，已經建立一套共同語言，但這個統派批評本土政權，卻要找西元前中國的「孫子兵法」，硬稱孫子思想是「主和」，真是見人所未見。

孫子因熟諳軍事謀略，獲吳王重用，替他征戰建立霸權；如果他主和，大將軍輪不到他。所謂「不戰而屈人之兵」，只是用武力脅迫對方投降，取得戰爭目的之謀略，據此說他「主和」是貶低他的「戰神」地位。

醫生不務正業，要靠扭曲事實促統，還不如他妹妹誠實：她自命「理性」，卻傲慢表態，「不管你怎麼說」，老娘就是「反戰」！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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