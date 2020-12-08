自由廣場》柯市長的嘴砲真厲害

◎ 蔡哲明

台北市長柯文哲的明倫社會住宅爭議延燒，由於三房型月租費用高達四萬，柯Ｐ竟以「不希望整棟社會住宅裡住的都是窮人」回應，企圖以混居說掩蓋貧民窟的失言，也讓柯氏嘴砲與「詭辯學派」畫上等號。

「詭辯」（Sophism）一詞源自希臘語，詭辯者是一群哲學和修辭學的流派，為了欺騙別人，以各種混淆不清與不合邏輯的論點，貫徹自身利益而不遵從普世價值，藉此獲取名聲、特權以及金錢。

請繼續往下閱讀...

總統蔡英文對此表示：「社會住宅的目的，除了提供價格相對合宜的租屋，還要承載非常多不同的意義跟社會功能。」政府主要透過危老都更，並且興建社會住宅，提供民眾良好的居住空間，卻遭柯氏嘴砲一言喪邦。柯Ｐ反唇相稽︰「政治也要務實啦！」甚至自圓其說表示：「如果今天社宅超過三十％很多那就算了，數量還是很少，我是不希望社宅變成抽樂透」。柯Ｐ緊接著甩鍋執政團隊網軍抹黑，想把對於公共政策的失誤，歸咎於政治操作。柯Ｐ這一連串的語言行動，企圖透過詭辯方式達到說服目的，想讓文字先於真理，進而規避責任政治。

政治人物若不負起行政責任，只懂舌粲蓮花的詭辯策略，不僅失去身為首都市長的基本格局，也會讓柯Ｐ現象提早跌入歷史洪流。

（作者為新聞研究所學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法