自由廣場》施正屏vs.鈴木英司

◎ 陳永昌

台師大退休副教授施正屏在中國失蹤超過兩年後，中共國台辦發言人日前證實施因涉及「台諜案」，遭法院判處四年徒刑。施正屏昔日密集穿梭兩岸，曾獲對岸大型國企集團延攬擔任首席經濟學家，是「人民幣真香」的受益者，如今從座上賓淪為階下囚。

判決書指出，施正屏自二○○五年開始假借學者身分搜集情資，先後超過三十次入境中國出席各種兩岸研討會議，藉機結識中方出席代表，再向台灣情報人員引介中國涉台工作部門人員。回顧台灣某媒體集團二○一七年十月與上海「東亞研究所」舉辦「兩岸關係三十年回顧與展望研討會」，時任台辦主任張志軍親自出席致詞，與會者就有施正屏身影。按照起訴書說法，兩岸上百位學者專家共聚一堂和樂融融的盛大場面，成了施正屏暗中圖謀不軌的犯罪現場。

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為呼應該媒體集團老闆政治主張，旗下報系於研討會後推出「兩岸好，台灣更好」系列專欄，邀請與會學者輪流上場，打頭陣的正是身兼該報系主筆的施正屏，二一○七年十一月發表《拿出自信面對大陸善意》文章，主張：「十九大會議，習近平以民族大義為出發點，充分考慮到民進黨政府的主張而做出的調適；…但走在鋼索上的蔡總統顯然並未珍惜中國大陸釋出的善意。」在他筆下，強勢崛起的北京當局對台充滿理性善意，執迷不悟的蔡英文政府則是忽視民意、誤判情勢。只可惜如此正面熱情表態，中共當局並不領情，反而認定是其掩飾間諜身份的偽裝話術，作為結識攀交涉台官員或學者的敲門磚，親中色彩濃厚的該媒體集團不過是施正屏的利用工具。

中共政府操作渲染兩岸諜影幢幢，不僅讓經常往返兩岸的學者、台商乃至台生人心惶惶，更讓自身涉台部門與學術界籠罩在白色恐怖寒蟬效應下。判決書破綻百出的矛盾說詞，其實並不算陌生，長期推動日中兩國青年交流的「日中青年交流協會」理事長鈴木英司，二○一九年五月因「日諜案」被判處六年徒刑，判決書彷彿是複製貼上，只是罪名從日諜改為台諜！

一向被視為「親中派」的鈴木英司，曾經自述一九八三年首次應邀訪問中國後，至二○一○年間往返兩國超過一百五十次，一度停留北京六年擔任北京外國語大學客座教授與北京社科院中日關系研究中心客座研究員等職，更因積極在中國進行植樹造林捐贈活動接受過表揚。二○一六年七月，鈴木英司前往北京協調舉辦日中關係研討會事宜，從此失去下落，近三年後才正式宣判為日諜。此案對日本「日中友好圈」造成巨大衝擊，不少相關人士從此不再踏足中國。

施正屏與鈴木英司兩人雷同遭遇，無疑是對那些自詡與中國「關係好」人士的一大警鐘，再一次提醒在中國高度不透明極權體制下，等於置身於難以預測的莫大風險中！

（作者為企業專業經理人）

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