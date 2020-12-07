自由共和國》鶴岡路人／經濟的「集體防衛」是否可行？

中共政府和澳洲之間的對立進一步激化，更確切的說法是澳洲受到中共的經濟威脅。最近澳洲葡萄酒遭到來自中共的報復性提升關稅一舉受到關注。（美聯社）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

中共政府和澳洲之間的對立進一步激化，更確切的說法是澳洲受到中共的經濟威脅。最近澳洲葡萄酒遭到來自中共的報復性提升關稅一舉受到關注。

中共方面採取這樣的措施的背景是，澳洲主導要求中共接受世界衛生組織關於新冠病毒（武漢肺炎）來源地的調查，以及在香港和新疆維吾爾自治區的人權問題上，澳洲和包括美國、英國在內的五眼聯盟（美英澳加紐的資訊網路）加強了對中共的譴責。對中共來說，澳洲是一個不斷提出政治敏感問題的麻煩製造國。關於新冠病毒（武漢肺炎），以及香港和維吾爾的問題，雖然澳洲並不是單獨與中國對峙，但在中共眼裡，澳洲可能是一個很容易對付的對手。

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除了澳洲的例子以外，中共政府不斷暗示在５Ｇ領域要對排除華為的動作進行報復，捷克參議院議長韋德齊訪問台灣時（下圖，資料照），中共政府警告捷克「這會帶來重大後果」。

在這種情況下，應該考慮的是，同盟國以及友好國對受到中共經濟威脅和被施以強制性的措施的國家，如何能夠進行支援。

關於澳洲受到中共政府強制措施的侵害，歷史淵源頗深的英國外長拉布在回答議會的提問時說，「完全支持澳洲，聯合起來保護我們的利益和價值。」同樣是英國眾議院外交事務委員會主席董勤達在接受澳洲媒體採訪時，指責中共的措施是「極為攻擊性的行動」，並表示「和澳洲乘坐同一條船」，表明兩國將聯合起來。

但問題是，除了這些發言，也就是除了口頭表示支持之外，具體能做出哪些行動呢？發出口頭聲明只不過是第一步。儘管如此，即便是第一步口頭上的支援，也沒有很多國家表達出來，這是現實。很諷刺的是，而僅僅發出這樣的聲明本身就成了大新聞。

提高關稅、限制進口、限制出口、或對進入對方國家的企業採取妨礙措施、隨意變更各種限制，施加經濟上的各種強制措施等等。若成為中共統治的大國的攻擊目標，其影響非常大。而且很可能中共的目的不僅僅限於經濟。通過經濟手段，旨在試圖要求對方改變政治、外交、安保方面的政策。

在這種情況下，如何支援成為中共強制措施實施目標的國家，這與安保所說的同盟，也就是集體防衛是同樣的邏輯。對他國的攻擊看作對本國的攻擊，需要共同應對。

如何共同應對，首先可以考慮的是，在被發動提高關稅和進口限制的時候，他國應該儘量克制不要採取掠奪市場份額的行動。另外，就像中共在二○一○年對日本限制稀土出口一樣，如果特定物資向特定國家限制出口的話，可以考慮幫助其他國家通融缺乏的物資等。

而上述行動也有一些條件限制。

第一個問題就是各國政府能夠多大程度限制民營企業的活動。正因為關係到經濟上的盈虧，所以問題很不簡單。

第二，就受到來自中共（以及其他國家）怎樣的強制措施，缺乏的是能共享其資訊本身的機制。如果不能實現資訊的共享，就很難付諸具體行動。

第三，如何判斷是無法接受的經濟威脅還是通常的貿易摩擦，其界線並不十分明確。比如這次中共和澳洲之間關於葡萄酒的問題，雖然政治背景的存在是不言而喻的，但是中共方面主張這是反傾銷措施。反傾銷措施在歷史上全世界都有被隨意使用，在維持國際通商體制上也是不可或缺的。

在如何支援成為被施加經濟強制措施的同盟國這一課題的緊急性正急速上升的情況下，應該儘早尋求的是構築資訊共享機制。在具有相同價值和利益的各國之間，需要的是迅速實現資訊共享，積累對應方法。

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