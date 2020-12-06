自由廣場》從香港和澳洲變局看美豬日食

◎ 張世賢

三位二十幾歲的「香港眾志」成員黃之鋒、林朗彥和「民主女神」周庭，遭到中共掌控的香港法院判刑入獄，知名傳媒創辦人黎智英被起訴後也立即扣押，不准交保，引發各國嚴厲譴責。這個事件顯示中共獨裁專制的鐵蹄已完全壓住香港，任何意圖爭取自由民主的人都會被街頭的暴警打殺，或被法院判刑坐牢，那些遭逮後被凌虐、姦殺的還不知凡幾。絕大多數的台灣人民，年來目睹香港被中共生吞活剝的恐怖景象，還會幻想做個天朝子民的光榮，而希望和它統一嗎？

中共近來另一項令人側目的表現，是因不滿澳洲積極參與以美國為首的民主聯盟，而罔顧澳洲同是RCEP簽約國的規範，對澳洲發動「以商逼政」的貿易戰，將多項澳洲輸中產品的關稅提高數倍，使其經貿、財政發生危機，藉此警告與中國經貿密切的國家，莫加入反中行列。這與中共歷來利用經濟磁吸，施壓台灣「積極促統」的手段，完全相同。台灣人民痛定思痛，應知越早遠離專制中國越好，和中國以外的廣大世界建立緊密的經貿來往體系，才能免於港人遭逢的悲慘命運，才能保住得來不易的自由民主。

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因此，目前的形勢非常清楚，台灣重中之重的要務，乃是早日和美國洽簽FTA（或BTA），並加入日本主導的CPTPP，打開遠離中國的生路。前者要先解決美國萊豬輸台問題，後者要先同意日本食品進口，兩者皆有國際認可的科學準則做為依據，蔡政府應在台灣生存發展的大戰略下，製作說帖以說服民眾：一、絕不接受專制中國統治；二、經貿上要擺脫中共掌控；三、萊豬與日食只要檢查、管控得宜，皆可比照世界多數國家，在自由市場流通，不應成為台灣走入國際經貿體系的障礙。

蔡蘇體制在防堵非洲豬瘟和武漢肺炎的傑出表現，海內外讚不絕口，處理萊豬輸台問題應可駕輕就熟，不料卻被惡意操作而打成爛仗，藍營還瘋狂傳播假新聞來製造民粹，意圖重演二○一八的戲碼，是目前民進黨政府必須嚴肅看待的潛在危機。

（作者為退休研究員，桃園市民）

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