自由廣場》廢校·貧民窟·柯Ｐ腦洞

◎ 蔡田

報載，台北市政府推出的明倫社會住宅，最高月租金超過四萬元，備受外界批評，對此，台北市長柯文哲第一時間坦言要再檢討，但日前卻又改口說，高租金的用意是想要打造混居環境，避免社宅被標籤化為「貧民窟」，此話一出，立即招來各黨派北市議員痛批柯文哲不但誤解社宅目的，而且又硬拗，難道是「腦袋破洞」嗎？

對於柯市長的發言，筆者也深感不妥。首先，居住在社會住宅中的民眾較為弱勢，固然是事實，但柯Ｐ不應該在他們的傷口上撒鹽，就算明倫社宅可以透過高租金洗白貧民窟的惡名，那對於台北市許多已經存在的社會住宅，難道就要長期忍受貧民窟這種汙名化的稱呼？

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其次，明倫社會住宅出現大坪數、高租金的情況，柯市長第一時間也承認應該要深入檢討，換言之，就是當初規劃設計的錯誤，如今知錯不改，卻反而將它合理化，實在是錯上加錯的做法，柯市長給人的觀感不是冰雪聰明，反而是不講道理、一派蠻橫硬拗的無理形象，實在不足為取。

其次，明倫社會住宅的前身是明倫國小，廢學校蓋社會住宅，原本應該嘉惠更多弱勢民眾才對，如今竟然拿校地蓋「大坪數住宅」，再打折租給付得起四萬租金的非弱勢團體，試問：這叫當初忍受廢校不便的親師生情何以堪？叫台北市還有許許多多正在排隊等待租用便宜社會住宅的弱勢民眾情何以堪啊？

最後，想要有效消除社會住宅等同貧民窟的不名譽印象，靠的是市政府有效的社宅營運與管理辦法，而不是蓋大坪數、高租金的社會住宅，讓社經條件位處強弱兩端的民眾混居在一起，筆者想提醒柯市長的是，這種天真無比的想法，不但難以達成，最後恐會淪為弱勢租不起、租得起的不願住進來的「兩頭落空」悲慘下場。

柯市長自詡聰明絕頂，也常說出「語不驚人死不休」的驚天話語，但把社會住宅說成是「窮人住的貧民窟」，明顯是嚴重的失言，奉勸柯市長就承認錯誤，別再硬拗下去。聰明人一錯再錯，卻又不敢承認，難怪被藍綠議員聯手砲轟！

（作者為退休教育人員，台北市民）

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