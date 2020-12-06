自由廣場》鐵路邊坡 不能再靠肉眼監控

◎ 拱祥生

台鐵瑞芳猴硐段邊坡因雨坍方，路線中斷，不幸中大幸台鐵列車在邊坡崩塌前，及時煞車，確保四百名乘客人命安全。但台鐵人工邊坡安全如果只能依靠輪班廿四小時「肉眼」監控，豈不將人命交給不確定的體力與經驗？這樣的風險管理是全民無法接受的。

「人工邊坡」泛指人為挖填整地所形成之邊坡或所構築之擋土設施與護坡。此次崩塌邊坡坡腳有擋土牆，即是標準人工邊坡，一般人為開發，例如坡地社區、鐵、公路經過山區，都會有為數不少人工邊坡。台鐵災變邊坡區域地質屬於中新世大寮層砂岩，崩塌面也有一定厚度崩積土，加上崩塌近因是連日大雨，顯然崩塌邊坡排水系統是否良善，成為崩塌可能原因之一。

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根據Google影像顯示，崩塌區域邊坡已有裂損，甚至裂縫佈滿植生，同時擋土牆洩水孔密度不足，水保技術規範規定略以「非透水性之擋土牆，應設直徑五公分以上之排水孔，每二平方公尺至少一孔，並應有防止阻塞之設施」。一般砂岩透水性良好，連日大雨經由邊坡地表滲入至砂岩邊坡後，接著會藉由坡腳擋土牆洩水孔排除，一旦這些相對不透水混凝土擋土牆擋住砂岩地下水，又沒有足夠洩水孔排除水壓，土、岩壓力加上地下水壓力，往往就是大雨期間邊坡崩塌的最後一根稻草。

全世界人工邊坡管理制度最完善的區域之一是香港，香港土力工程處將每處人工邊坡編碼，好比人的身分證字號，同時建立資訊系統管理，包括設計圖說、管理維護及邊坡安全分級等，建立人工邊坡系統後，大幅降低邊坡災害發生規模與頻率。台北市政府大地工程處也在筆者協助下，建立超過兩萬筆人工邊坡資料，對於提升邊坡安全，降低人民生命財產損失有一定的貢獻。

台鐵需要建立人工邊坡系統，將以往邊坡設計書圖、地質調查資料、監測系統成果、災害歷史資料等，均鍵入資訊化系統中，同時定期委託專業技師公會巡檢，才能事前發現危險徵兆，避免人工邊坡成為不定時炸彈。有了完善歷史書圖資料，就好比人的健康履歷，一旦生病，才知道如何對症下藥。

除了人工邊坡，全台灣公共工程都應該將過往設計資料建檔，做為日後工程管理維護參考，而這些都規範在「土木法」草案中，期盼立委諸公能為公共工程全生命週期管理制度，立下長治久安典範。

（作者為土木技師、大地技師）

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