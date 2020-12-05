自由廣場》體育課程 能成就雙語教育

◎ 陶以哲

因應全球化、國際化趨勢，外語能力是一個關鍵素養能力。而英文儼然為最重要的國際化溝通工具。現今許多國際組織、活動與媒體，如聯合國、奧運會、BBC等，均以英語為主要溝通工具。據此，前行政院長賴清德早於2018年指示，為提昇跨文化素養與國際競爭力，雙語政策之必要性。近期蔡英文總統也宣示「2030雙語國家」目標。在此目標下，國家發展委員會這兩年陸續推出「雙語國家政策發展藍圖」、責成各機關訂定階段性目標與工作內容、包括未來將成立專責行政法人，同步與教育部雙語教育政策兩軌並行，綜合人才、師資與經費，推動雙語業務。

正式教育端來看，雙語政策確實在各級學校動了起來，除高教端已有八所雙語教學中心，雙北等縣市中小學也致力轉型成為雙語學校，如本學年臺北市就有28間雙語學校。其中，北市三民國中為雙語實驗課程學校，因雙語招牌、吸引家長興趣，今年招生比往年多了四成。

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然而，反對雙語政策批評也不少，相關論述包括本國語系環境條件不適合英文發展，或臺灣居住公民普遍採「中文」為主要溝通語言現實，或英文影響幼兒教育與中小學考科學習品質等。綜合來看，誠如臺灣師範大學教育系林子斌教授所言，雙語教育立意佳，但有現實推動挑戰；其中，牽涉到文化與政治認同「我是誰？」，有賴雙語模組本土化、相關配套與整體雙語環境塑造，方能有成。

即便專家學者有著不同雙語教育見解，筆者作為體育工作者，倒是頗看好雙語政策在體育課程之可行性。其中有三個原因，首因「語言學習典範已轉移」，真實情境學習已漸代過去制式語言習得典範。現代全球化社會，習得嚴格精確語言雖仍重要，但在許多現實、時效工作與人際互動中，口語和書寫能直接溝通理解，方是重點。

再者，「體育科目重實踐特性」；如語言學習策略中「全面身體反應」(Total Physical Response, TPR) ，為學者James Asher提出，強調透過觀察與聽力等訊息吸收、結合肢體動作反應，可有效促進語言學習。體育身動特性與ESL觀念符合，師生能透過跑、跳、投、擲等常見身體操作、讓動作性英文語言，經常聽、用，因而自然習得，有助語言深化。

最後，「體育橫跨多領域特質，許多體育／它科知識產出可能」。體育橫跨眾多自然與社會科學（生理學、力學、教育學、社會學…等），許多學科英文辭彙，能在體育認知課程中重點呈現，兼採體驗實作、達成動作學習與師生共學。

比方說，筆者被曾設計體育教師設計類比賽情境體育課程（Teaching Game for Understanding, TGFU），結合CLIL理論（內容與語言整合學習），透過目標動作設計（如桌球比賽中對打技術）與語言內容安排（主以解剖學、力學、社會團隊溝通等關鍵字雙語），學生可以透過練習、比賽、成員互動、口語／非口語溝通上，主動、被動使用中、英文交流（鷹架支持／學習效果），達成不同層次運動學習目標。事實上，近年CLIL一系列歐陸體育教學研究中，發現雙語體育課程確實有效達成許多學科英文語彙字量提升、進一步提升學生帶動口語技術。

值得注意的是，雙語教育政策要成功，必須讓實質端超越口號。若要馬兒好，宏觀政策面能否提供更強大誘因（例：雙語學校、執行教師，能獲得實質獎勵、加薪等），有待教育部等專責機構更多努力。終究，語言能力無法短效獲致，個體觀念澄清下，能刻意學習不同語言納入生活溝通表達，並持續在日常行動不間斷實踐與修正，成為自然，是雙語微觀層次魔鬼細節。

無論如何，綜觀本國雙語教育理想與現實，體育課程在本國雙語政策語現實社會面下，確實為好實施的課程科目；透過「勇於開始、走出舒適圈、願意犯錯」擁抱雙語，當師生持續打開「天線」，相信成功的路在不遠處。

（作者為體育教師、博士，具CLIL等理論與實務教學經驗）

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