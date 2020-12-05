自由廣場》凝視澳洲 反思東亞文化與不快樂基因

◎ 王慶寧

上月份台灣傳出多起大學生意圖輕生事件，而日前CNN也報導了日本十月份自殺的人數，高於日本今年死於新冠肺炎的人數。從基因流行病學的角度看，東亞人種的基因在先天上有著比較高的不快樂傾向（genetically susceptible to depression），不過我們還是可以透過環境（包括生活型態或是文化）的改變來重建我們的大腦，以提升快樂感。筆者認為可以借鏡澳洲這個「快樂國家」 ，來反思、甚或重建東亞的文化。

首先，澳洲文化不重視競爭，所以他們不鼓勵大學生要成為超凡出眾的優秀人才，而是作獨一無二的自己。有句名言在澳洲流傳甚廣：不要問這世界要什麼，而問什麼會讓你活過來，我們的世界需要的，正是生意盎然的人（Don’t ask what the world needs, ask what make you come alive. Because what the world needs is people who come alive!）。舉雪梨大學為例，雪梨大學出了許多諾貝爾獎得主、澳洲總理和商賈名人，但是他們最尊敬的傑出校友卻是那些為國家參戰的人。而雪梨大學的校風更是認為任何人都可以用最獨特、也最適合自己的方式，在這個世界上留下獨一無二（但不一定要撼動宇宙）的痕跡，所以熱愛數學的校友，用自己的獨特方式讓雪梨的莘莘學子愛上數學，或是穆斯林家族裡第一位上大學的女性，均能成為雪梨大學的傑出校友！

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澳洲人有一個觀念，就是大家都做自己愛做的事，社會就會蒙受最大的利益。這個觀念已經從台灣人熟悉的work hard，超越北歐人的work smart，而進化至work glad 的境界，那種工作沈重的壓迫感，無形之中也轉化成人人皆可勝任的輕盈感。

另外，台灣青年學子的求學就業目標，常常是以醫生或工程師為標竿，結果變成一群人追尋著同質性高的目標，但僧多粥少的情況下成為血流成河的紅海，壓力也隨之而至。有趣的是，在台灣，我們總覺得當醫生需要數理資優的人才，但是在澳洲，他們的文化卻是覺得醫生需要的是人際溝通的天份（所以念社會組的人在澳洲反而是醫科人才），需要數理天分的，則是廚師，因為廚師要把各種調味料的份量拿捏的恰到好處，那不正是需要數學天份嗎（澳洲的廚師證照考試有註明需要數學天份）？在中國大陸，醫生則不是學子趨之若鶩的熱門行業首選，因為就金錢效益而論，不是最賺錢的行業。而在澳洲當工程師，因為需要面對更多從中國或印度排山倒海而來的工程師同業的競爭，所以工作和移民身分都更難尋求，以致很多人會轉行去競爭較少、但也因此薪水較高的行業（例如司機、挖路工人、礦工或是樹藝師）。澳洲是很注重工作環境、以避免職業災害的人道國家，天氣過熱就停工，負重物就是用機具，因此即使是藍領工作，女生做來也駕輕就熟，所以澳洲這裡就有不少來自韓國的漂亮女生，頂著時尚妝容在做馬路工人，再加上澳洲職業無貴賤的文化，這些韓國女生在澳洲過得比在韓國開心（而自殺卻是韓國國內青少年的首要死因）！

筆者覺得，東亞可能是人口太多、資源較少而競爭激烈，再加上集體主義的文化思維（collectivism），大家追求的目標同質性太高，而沒有去思考自己真正適合、喜歡什麼？再加上社會普遍認為要成為優秀人才，對社會才有貢獻，忽略了只要當個能發揮自己所長的人，對社會就有價值，所以東亞文化無意之間也形塑了東亞人高比例（約80%）的不快樂基因！

（作者曾為基因流行病學研究員，現職醫療資訊分析）

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