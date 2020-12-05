自由廣場》商界人士談萊豬進口

回歸食安討論 拉開與惡的距離

◎ 林喬立

筆者曾在中東某穆斯林國家，問過什葉派的穆斯林朋友：「穆斯林是不可以吃豬肉的，請問你們不吃豬的原因是什麼？」

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朋友回答：「因為在戒律中，豬是不潔淨的動物，所以不吃，尤其是帶血的肉。」

筆者又問：「假設你在沙漠中，找不到任何食物，而且非常飢餓了。這時你看到一隻豬，你會獵殺牠，吃豬肉嗎？」

朋友笑著回答：「在那種狀況下，豬肉當然可以吃，而且幾乎什麼東西都可吃。」

朋友解釋：穆斯林的信仰中，會力求自己身體與靈魂的潔淨，但並非食古不化。如遇到沒有食物時，那就可以吃豬肉。

筆者原以為，豬肉對穆斯林而言是一種罪，經過解釋，原來他們認為豬是不潔淨的，所以不吃豬肉。對穆斯林而言，沒有潔淨的豬。所以，故意去吃豬肉是人的惡，而不是豬的惡。如果有選擇，穆斯林不會去吃豬肉。

對照現在國內看萊豬爭議，國人到底是把萊豬看成食安問題，還是把進口萊豬看成一種惡？

贊成者會用食物安全的觀點來看，因為從人體的代謝速度，一個六十公斤的人，除非每天吃超過六公斤豬肉品，才可能產生影響，但這可不是正常人能吃的分量。

而反對的人，用的是一種惡行來看萊豬進口，認為政府犯下了惡行，不可原諒。

在抗議的人眼中，萊豬變成惡的表徵。不管美國定50ppb以下、台灣定10ppb以下，已經不重要。反正萊豬是一種惡。我們不應該跟惡沾上邊。

然而，仔細觀察行政團隊的辯護，也讓人覺得，不像是在處理食安問題，反而像是處理政治問題（扯到萊牛去了）。

台灣不是穆斯林國家，豬肉也不是惡。政府應回歸到，讓人民正確選擇他們要吃的安心食物就好。在這個時代，手機資訊系統已可落實到所有的商品管理上。政府應回歸到專業，發展先進的食品管理制度、透明的食品資料庫系統、可信賴的標示方法及嚴格懲罰法規，來取得人民的信任。

否則今天有萊豬、萊牛問題，未來可能有黑心油、農藥、福島食品…，政府真正要解決的是，建立一套食品標示查詢系統，讓人民自己選擇。讓這些食品遠離「惡」的問題，而是選擇安全食品的問題，才能解決困境。

（作者現任科技公司副總經理）

既然豬肉進口商已經表態…

◎ 方復權

自由時報十二月四日頭版標題「進口商宣示不進萊豬」，以「被萊豬搞到沒生意」、「美國含萊和無萊豬肉價格差不多」、「美國豬肉八十％內銷，只有廿％外銷，美國含萊豬肉產出不及十％」三大理由，說明拒絕進口的原因。

豬肉進口商代表李春來表示，台灣豬肉進口商家數共約一百家，（當天）出席的進口商占八成，明年都會維持進口沒有含萊克多巴胺的豬肉，並強調明確標示不含萊劑以及落實標示產地。農委會對此表示，消費者、進口商、台灣豬農三贏。希望蔡總統看到最新的發展，儘快將萊豬的爭議消弭於無形，迎接農曆新年的來臨。

蔡政府八月下旬宣布進口美國萊豬至今，相關醫學界正反兩派唇槍舌劍，搞到無暝無日，還有學者從貿易立國的角度擔憂貿易協定的阻礙與「得罪客戶」。事實上，能佔有一片天的台灣外銷產業，都不是以畏懼「得罪客戶」為前提，反而是秉持獨特的國際競爭力，和全球進口商或品牌攜手合作，長期發展，否則台灣區區一個小島，不會排行二○一九年美國第十三大進口國。

國際貿易，除了互惠談判，也要兼顧人性。政府照顧台灣人民的健康，絕對天經地義，也是選前的承諾。既然豬肉進口商已經對美國萊豬表態，又有農委會的肯定，學者專家最好別再觀風向、選邊站，把自己搞成豬八戒照鏡子，裡外不是人。

（作者業國際貿易，台中市民）

和泰國比一比：空污·農藥·萊豬

◎ 林淑甯

和臺灣一樣，泰國的空污與季節有密切關連。

每年十一月中旬中南半島的雨季結束到隔年三月的熱季來臨前，約有三至四個月時間是泰國的空污期，這段期間曼谷常在世界空品最差都市排行上榜上有名。二○一七年底至二○一八年三月間，曼谷的空污細懸浮微粒曾高達285μg/m3（微米／立方公尺）。因氣候因素，乾季的泰國常處於無風狀態，污染物無法飄散，紫爆的空品曾連續超過十天甚而三週時間，學校因空污而停課數日，民眾因呼吸道過敏、咳嗽、眼睛過敏就醫。

在泰國政府針對問題採取有效具體措施後，二○一九年泰國空品就有明顯改善，偶出現紫爆的空品，時間也不像二○一八年的時間那麼長。今年十一月雨季結束，空品也還在黃紅燈之間徘徊，迄今尚未出現紫爆。

臺灣於秋冬開始進入空污期，近年在民間團體努力下，空品已稍有改善。在政策的執行上仍不難見到經濟發展與環境保護的拉鋸。

泰國考慮民眾健康及國內大量養豬戶生計，不開放進口含有紅肉促進劑及萊克多巴胺殘留的美國豬肉，美國因而撤銷泰國二三一項商品的普遍優惠待遇制度（GSP）關稅優惠，預估泰國在對美貿易上需多付三至四％、約增加六億泰銖的關稅支出。

臺灣則以簽定優惠關稅協議為由，不顧民間反對聲浪，未經溝通協商，宣布開放美國萊豬、牛進口，相關配套措施漏洞百出，連基本的標示都無法做到，引來極大民怨。

泰國政府在二○一九年泰國甘草磷、百草枯和毒死蜱農藥禁用政策上，也面臨強大經貿壓力，最後以延緩一年在二○二○年六月一日禁用百草枯和毒死蜱兩種農藥定案。整個過程，政府相關部門主管以專業堅持和利益團體對抗。反觀臺灣，歐盟已禁用固殺草，在臺灣卻可使用。行政院各部會幾乎只能配合政令行事，沒有堅持立場的機會。

以農立國的泰國，對環境與食安問題要比臺灣重視許多。國家重要議題的決策，如果在不同的角度思考，就會有不同的結果。國民健康與環境永續經營，會是臺灣政府決策的重要思考嗎？

（作者為旅泰台商，前主婦聯盟環境保護基金會台中分事務所秘書、執行委員）

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